গাজার শিশুদের কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না ম্যাডোনা
গাজার শিশুদের কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না মার্কিন পপস্টার ম্যাডোনা। তিনি পোপ লিওর প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেছেন, দয়া করে গাজায় যান এবং অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আপনার আলো শিশুদের কাছে পৌঁছে দিন। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে ম্যাডোনা বলেন, একজন মা হিসেবে তাদের কষ্ট দেখে আমি সহ্য করতে পারছি না। তিনি বলেন, তাদের কষ্ট দেখে আমি সহ্য করতে পারছি না। এই শিশুরা আমাদের সবার।
এই পপতারকা বলেন, আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই একজন যাকে গাজায় প্রবেশে বাধা দেওয়া যাবে না। এই নিষ্পাপ শিশুদের বাঁচাতে আমাদের মানবিক দরজাগুলো সম্পূর্ণরূপে খুলে দেওয়া দরকার।
প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের মতোই পোপ লিও দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দিয়ে আসছেন।
গাজায় প্রায় দুই বছর ধরে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। সেখানে কয়েক মাস ধরে অবরোধ জারি করে রাখার কারণে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। শিশুরা অনাহার এবং অপুষ্টিতে প্রাণ হারাচ্ছে। সম্প্রতি গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।
এদিকে গাজা নিয়ন্ত্রণে নিলেই যুদ্ধ বন্ধ হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। গাজা শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং হামাসের অবস্থিত শক্ত ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার লক্ষ্যে নেওয়া পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধ শেষ করার সর্বোত্তম উপায় হলো গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।
তবে নেতানিয়াহু সরকারের নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রিসভা সংঘাত সম্প্রসারণ এবং গাজা শহর দখলের পরিকল্পনা ঘোষণা করার পর থেকে বিশ্বজুড়ে তীব্র সমালোচনা হচ্ছে।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নেতানিয়াহু বলেন, এটাই যুদ্ধ শেষ করার সর্বোত্তম উপায় এবং দ্রুত এটি শেষ করার সর্বোত্তম উপায়।
জেরুজালেমে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, নতুন অভিযানটি মোটামুটি সংক্ষিপ্ত সময়সূচীতে বাস্তবায়িত হবে। এই অভিযানের লক্ষ্য হবে গাজা সিটিতে হামাসের অবশিষ্ট দুটি শক্ত ঘাঁটি এবং কেন্দ্রীয় শিবিরগুলো ধ্বংস করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে বেসামরিক নাগরিকদের এলাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য নিরাপদ করিডোর ও নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা।
টিটিএন