মিয়ানমারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ‘মিশন’ পাঠাবে মালয়েশিয়া

প্রকাশিত: ০৫:১২ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
মিয়ানমারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ‘মিশন’ পাঠাবে মালয়েশিয়া
মুহাম্মদ ইউনূস ও আনোয়ার ইব্রাহিম/ ছবি: এএফপি

মিয়ানমারে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে যৌথ শান্তি মিশন পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে মালয়েশিয়া ও এর কয়েকটি আঞ্চলিক অংশীদার দেশ। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এই ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, মিয়ানমারে শান্তি নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা এখন অগ্রাধিকার।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির বর্তমানে বাংলাদেশে। কক্সবাজারে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৮ মাসে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংসতা ও দমন-পীড়নের ফলে আরও প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে।

আসন্ন সপ্তাহগুলোতে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল মিয়ানমারে পাঠানো হবে।

এই ঘোষণাটি এসেছে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের তিনদিনের মালয়েশিয়া সফরের শুরুতে। সফরকালে দুই দেশের মধ্যে পাঁচটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং এলএনজি ও জ্বালানি অবকাঠামোতে যৌথ বিনিয়োগ ও সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তি।

সূত্র: রয়টার্স

