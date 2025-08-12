পাকিস্তানের এক ফোঁটা পানিও নিতে পারবে না: ভারতকে কড়া হুঁশিয়ারি শাহবাজের

পাকিস্তানের এক ফোঁটা পানিও নিতে পারবে না: ভারতকে কড়া হুঁশিয়ারি শাহবাজের
ভারত সিন্ধু নদীর পানিপ্রবাহ রোধের যতই চেষ্টা করুক, পাকিস্তানের এক ফোঁটা পানিও কেড়ে নিতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ। নয়াদিল্লিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, এমন কিছু করার চেষ্টা করলে ‘কঠিন শিক্ষা’ দেবে পাকিস্তান।
এ বছরের এপ্রিল মাসে ভারতশাসিত জম্মু-কাশ্মীরের পাহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত এবং বহু পুরোনো সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিত করার ঘোষণা দেয়। পাকিস্তান একে ‘যুদ্ধ ঘোষণার শামিল’ আখ্যা দিয়ে জানায়, চুক্তিতে একতরফা স্থগিতের কোনো বিধান নেই এবং এটি ১৯৬৯ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের লঙ্ঘন।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ইসলামাবাদে এক অনুষ্ঠানে শাহবাজ শরীফ বলেন, শত্রুদের আজ বলতে চাই, যদি আমাদের পানি বন্ধের হুমকি দাও, মনে রেখো—পাকিস্তানের এক ফোঁটা পানিও কেড়ে নিতে পারবে না।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে আরও বলেন, এমন কিছু করার চেষ্টা করলে তোমাদের এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যে, কান ধরে দাঁড়াতে হবে।
এর আগে, পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিতের ঘটনাকে ‘সিন্ধু সভ্যতার ওপর আক্রমণ’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশের মানুষ প্রতিরোধে প্রস্তুত থাকবে।
এছাড়া, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনিরও সতর্ক করে বলেন, ভারত যদি সিন্ধু নদীর পানি বন্ধের চেষ্টা করে, তবে পাকিস্তান তা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। প্রয়োজনে বিতর্কিত বাঁধ ধ্বংস করে দেওয়া হবে।
সূত্র: ডন
