  2. আন্তর্জাতিক

মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির হুমকিতে দিশেহারা ভারতের ব্যবসায়ীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩৯ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
ছবি: এএফপি (ফাইল)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির হুমকিতে ভারতের রপ্তানিকারকরা ক্ষতি কমানোর উপায় খুঁজতে হিমশিম খাচ্ছেন। রাশিয়ার তেল কেনা অব্যাহত রাখায় ভারতের পণ্যের ওপর নতুন আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। যদিও অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ এখনো কার্যকর হয়নি।

এ পদক্ষেপ কার্যকর হলে ভারতের শ্রমনির্ভর ও স্বল্প-লাভজনক খাতগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইলারা সিকিউরিটিজের অর্থনীতিবিদ গারিমা কপূর বলেন, ৫০ শতাংশ শুল্ক হলে ভারতের কোনো পণ্যই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল আমদানিকারক ভারতকে আগামী ২৭ আগস্টের মধ্যে বিদেশ থেকে আমদানি করা মোট তেলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ছিল প্রায় ৮৭ বিলিয়ন ডলার, যার বড় অংশই নিম্ন-লাভজনক শিল্প থেকে আসে।

গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের হিসাব অনুযায়ী, নতুন শুল্ক কার্যকর হলে ২০২৫ সালে পোশাকসহ কয়েকটি খাতে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

রপ্তানিকারকরা বলছেন, নির্ধারিত সময়সীমার আগে যত সম্ভব পণ্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন। মুম্বাই-ভিত্তিক ক্রিয়েটিভ গ্রুপের চেয়ারম্যান বিজয় কুমার আগরওয়াল বলেন, ২৭ আগস্টের আগে যত পারি পাঠাচ্ছি, কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হবে না। সমাধান না হলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আমার ১৫-১৬ হাজার কর্মীর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

তিনি আরও যোগ করেন, পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। এতে বিপুল ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

