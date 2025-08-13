যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। বুধবার (১৩ আগস্ট) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সূত্রের বরাত দিয়ে এমন তথ্য জানিয়েছে।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি। এ বিষয়ে অবগত এক ভারতীয় কর্মকর্তা জানান, এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সাধারণ পরিষদের জন্য দেশগুলো সাধারণত সময় নির্ধারণ করে রাখে, সে কারণেই ২৬ সেপ্টেম্বরের প্রাথমিক বক্তাদের তালিকায় ভারতের সরকার প্রধান হিসেবে মোদীর নাম রয়েছে। তালিকাটি এখনও সংশোধন হবে বলেও তিনি জানান।
আরও পড়ুন>
- মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির হুমকিতে দিশেহারা ভারতের ব্যবসায়ীরা
- ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে পুতিন ও কিমের ফোনালাপ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। তবে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের বার্ষিক সাধারণ বিতর্ক ২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদিও সফরের মূল কারণ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দেওয়া, তবে প্রধান উদ্দেশ্য হবে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও শুল্কসংক্রান্ত অমীমাংসিত ইস্যুগুলো সমাধান করা।
মোদীর সম্ভাব্য যুক্তরাষ্ট্র সফরের খবরটি আসে কয়েকদিন পরই, যখন ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন, যা রাশিয়ান তেল কেনা অব্যাহত রাখার জন্য দিল্লিকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত ভারতীয় পণ্যের মোট শুল্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে, যা মার্কিন বাণিজ্য অংশীদারদের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ।
নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে কৃষি ও দুগ্ধ খাত উন্মুক্ত করা এবং রাশিয়ান তেল আমদানি বন্ধ করা নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে পাঁচ দফা আলোচনার পরও বাণিজ্য আলোচনা ভেস্তে যায়।
মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট মঙ্গলবার জানান, সুইজারল্যান্ড ও ভারতের সঙ্গে কয়েকটি বড় বাণিজ্য চুক্তি এখনও চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, তবে নয়াদিল্লি আলোচনায় কিছুটা অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ট্রাম্প প্রশাসন অক্টোবরের শেষ নাগাদ এসব আলোচনার সমাপ্তি ঘটাতে পারবে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম