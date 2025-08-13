  2. আন্তর্জাতিক

পরীক্ষায় কম নম্বর দেওয়ায় শিক্ষিকাকে মারধর করলো ছাত্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
পরীক্ষায় ২ নম্বর কম দেওয়ায় শিক্ষিকাকে মারধর করে থাইল্যান্ডের একটি বেসরকারি স্কুলের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী/ এক্স (আগে টুইটার) থেকে সংগৃহীত ছবি

পরীক্ষায় ২০ নম্বরের মধ্যে ১৮ পেয়েছে ছাত্র। ২ নম্বর কম পাওয়া নিয়েই ঘটে গেলো তুলকালাম। রাগে শিক্ষিকাকে কিল, ঘুষি ও লাথি মেরে বসে একাদশ শ্রেণির ওই শিক্ষার্থী। এরই মধ্যে এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

গত ৫ আগস্ট থাইল্যান্ডের উথাই থানি প্রদেশের একটি বেসরকারি স্কুলে এই ঘটনা ঘটে। ওই দিন অভিযুক্ত শিক্ষার্থী মধ্যবর্তী পরীক্ষায় ২ নম্বর কম পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে শিক্ষিকার কাছে জানতে চায়, কেন সে পূর্ণ নম্বর পায়নি।

শিক্ষিকা জানান, উত্তর সঠিক হলেও প্রশ্নপত্রের নির্দেশনায় যেভাবে সমাধান করতে বলা হয়েছে, সেভাবে করা হয়নি। তাই পূর্ণ নম্বর দেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি আরও পরামর্শ দেন, অন্যান্য শিক্ষকের কাছেও এই নিয়ম প্রযোজ্য কি না তা যাচাই করতে।

শিক্ষার্থী পরে অন্য শিক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলে একই ব্যাখ্যা পায়। এরপর সে শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে শিক্ষিকাকে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে। শিক্ষিকা রাজি না হলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ডেস্কে লাথি মেরে শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

প্রায় ১০ মিনিট পর শিক্ষার্থী ক্লাসরুমে ফিরে এসে শিক্ষিকাকে ক্ষমা চাইতে বলে। জবাবে শিক্ষিকা পাল্টা প্রশ্ন করেন, ক্ষমা চাওয়ার কথা কার? তখন শিক্ষার্থী কিছুক্ষণ চুপ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সবার সামনে শিক্ষিকাকে মারতে শুরু করে। এসময় শ্রেণিকক্ষে আরও ২০ জনের বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল।

এ হামলায় শিক্ষিকা বাঁ চোখ, মাথা ও পাঁজরে ব্যথা পান ও তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়। ৮ আগস্ট তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন ও মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এ বিষয়ে বিস্তারিত জবানবন্দি দেন।

ঘটনার পর শিক্ষার্থীর বাবা-মা শিক্ষিকার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। শিক্ষার্থীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে ও সে স্কুল ছাড়ার আবেদন জমা দিয়েছে।

সূত্র: ব্যাংকক পোস্ট

এসএএইচ

