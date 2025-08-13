সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৩ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি স্থিতিশীল: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদন
বাংলাদেশের গত বছরের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলেও কিছু বিষয়ে উদ্বেগ রয়ে গেছে। ২০২৪ সালের পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মানবাধিকার–বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।
টিউলিপ সিদ্দিকের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব রয়েছে
ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক এখনো বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে এ তথ্য জানিয়েছেন। যদিও টিউলিপ প্রকাশ্যে তা অস্বীকার করে আসছেন।
গাজায় হামলার মাত্রা বাড়িয়েছে ইসরায়েল, ২৪ ঘণ্টায় নিহত ১২৩
গাজা সিটিতে পরিকল্পিত দখল অভিযানের আগে বুধবার (১৩ আগম্ট) ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ১২৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এটি গত এক সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক প্রাণহানি।
মিশর-জর্ডান-লেবানন-সিরিয়া নিয়ে ‘গ্রেটার ইসরায়েল’ চান নেতানিয়াহু
মিশর ও জর্ডান, সঙ্গে সিরিয়া ও লেবাননের বিশাল অংশের সঙ্গে পুরো ফিলিস্তিন এক করে ‘গ্রেটার ইসরায়েল’ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন দখলদার দেশটি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) আই২৪ নিউজের একটি অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে সম্মতি দেন তিনি।
দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ কোন পথে গাজার ভবিষ্যৎ?
বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দাবি করে আসছে যে, তারা গাজায় অনাহার দূর করতে কাজ করছে। জাতিসংঘ ইসরায়েলের কাছে অনুরোধ করেছে তারা যেন আরও বেশি ত্রাণবাহী লরি এই অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি দেয়। আরব এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো আকাশপথে ত্রাণ ফেলছে।
আদানিই কি ট্রাম্প-মোদীর সম্পর্কে ফাটলের কারণ?
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ধনকুবের গৌতম আদানি। দুজনেরই জন্মস্থান গুজরাটে। উত্থানটাও প্রায় একই সময়ে। মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই হু হু করে বাড়তে থাকে আদানির প্রতিপত্তি। মোদী বিদেশ সফরে গেলে সেখানে আদানির উপস্থিতি অনেকটাই নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছিল।
রাহুল গান্ধীকে হত্যার হুমকি, আদালতে অভিযোগ
ভারতীয় কংগ্রেসের সদস্য ও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন জানিয়ে আদালতে অভিযোগ করেছেন। বিজেপির দুই সংসদ সদস্য তাকে ‘দাদির (ইন্দিরা গান্ধী) মতো পরিণতি’ হবে বলে হুমকি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
মিয়ানমারে বন্দিশিবিরে বৈদ্যুতিক শক, ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন
জাতিসংঘ সমর্থিত একটি স্বাধীন তদন্ত দল মিয়ানমারের বিভিন্ন বন্দিশিবিরগুলোতে গত এক বছরে সুনিয়ন্ত্রিত নির্যাতন ও যৌন সহিংসতার ব্যাপক প্রমাণ পেয়েছে। নির্যাতনের ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিক শক, গলাকাটা, সংঘবদ্ধধর্ষণ ও যৌনাঙ্গ পুড়িয়ে দেওয়ার মতো নানা অবর্ণনীয় বর্বরতা।
যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে ভূমি ছাড়তে রাজি নয় ইউক্রেন
রুশ প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে ডনবাস অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার জন্য রাশিয়ার যে কোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে ইউক্রেন। এটি ভবিষ্যতে আবার হামলার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে বলেও তিনি সতর্ক করেছেন।
দক্ষিণ ইউরোপে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ, দাবানলে পুড়ছে একাধিক দেশ
দক্ষিণ ইউরোপজুড়ে ভয়াবহ তাপপ্রবাহের পাশাপাশি দাবানল পরিস্থিতি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। গ্রিসে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৫২টির বেশি জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার দমকলকর্মী বিভিন্ন স্থানে আগুন নিয়ন্ত্রণে একযোগে কাজ করছেন।
কেএএ/জেআইএম