কুয়েতে বিষাক্ত মদপানে ১৩ প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু

কুয়েতে বিষাক্ত মদপানে ১৩ প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু
কুয়েতে বিষাক্ত মদপানে ১৩ জন প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মিথানল মিশ্রিত মদপানের কারণে এসব প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গত শনিবার থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে ৬৩ জন চিকিৎসা নিয়েছেন। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা বিষাক্ত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, নিরাপত্তা সংস্থা এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে।
হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের লক্ষণ দেখা গেছে। ৩১ জন রোগীর ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন এবং ৫১ জনের জরুরি ডায়ালাইসিস করা হয়েছে। এছাড়া আরও ২১ জন স্থায়ীভাবে অন্ধ হয়ে যেতে পারেন বা তাদের দৃষ্টিশক্তি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
কর্তৃপক্ষ এই বিষাক্ত মদের উৎস নির্ণয় এবং এর বিতরণের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার জন্য একটি তদন্ত শুরু করেছে এবং জনসাধারণকে অনিয়ন্ত্রিত অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান করার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছে।
মিথানল বিষক্রিয়ার সন্দেহজনক কোনো ঘটনা দেখলেই অবিলম্বে হাসপাতালে যোগাযোগ করে বা ডেডিকেটেড হটলাইনে কল করে রিপোর্ট করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
টিটিএন