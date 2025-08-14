  2. আন্তর্জাতিক

জম্মু ও কাশ্মীরে আকস্মিক বন্যায় ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৫ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
জম্মু ও কাশ্মীরে আকস্মিক বন্যায় ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা
কাশ্মীর/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

জম্মু ও কাশ্মীরের চাশোটি এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। এতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং তীর্থযাত্রীদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে।

চাশোটি হলো মাচাইল মাতার যাত্রার শুরুর স্থান এবং হিমালয়ের মাতা চাঁদির মন্দিরের পথে শেষ গাড়ি চলাচলযোগ্য গ্রাম। আকস্মিক বন্যার কারণে বার্ষিক এই যাত্রা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

কিশ্তওয়ারের জেলা প্রশাসক পঙ্কজ শর্মা বলেন, চাশোটি এলাকায় আকস্মিক বন্যা হয়েছে, যা মাচাইল মাতার যাত্রার শুরুর স্থান। উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে।

এনডিআরএফ জানিয়েছে, তাদের দুইটি দল দুর্গত এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরের সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, বিরোধীদলীয় নেতা এবং স্থানীয় বিধায়ক সুনীল কুমার শর্মা তাকে ভারী বৃষ্টির খবর জানানোর পর তিনি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

তিনি বলেন, এটি ভয়াবহ মাত্রার মেঘভাঙা বৃষ্টি, যা বড় ধরনের প্রাণহানির কারণ হতে পারে। সবাইকে অবাক করে ঘটনাটি ঘটেছে। জেলা প্রশাসন এরই মধ্যে ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছে। দ্রুতই আরও বিস্তারিত জানা যাবে। চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টার উদ্ধার ব্যবস্থাও করা হবে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা পুলিশ, সেনাবাহিনী ও দুর্যোগ প্রতিরোধ সংস্থাগুলোকে উদ্ধার তৎপরতা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, চাশোটি কিশ্তওয়ারে মেঘভাঙার ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। বেসামরিক, পুলিশ, সেনা, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ কর্মকর্তাদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে এবং দুর্গতদের সর্বাত্মক সহায়তা দিতে নির্দেশ দিয়েছি।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

