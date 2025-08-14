  2. আন্তর্জাতিক

নেতানিয়াহুকে গ্রেফতার করা হবে: নরওয়ের উপ-পরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রকাশিত: ০৫:০৬ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
নরওয়ের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেয়াস ক্রাভিচ/ এক্স (পূর্বে টুইটার) থেকে সংগৃহীত ছবি

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে মুসলিম দেশগুলোর পাশাপাশি পশ্চিমা দেশগুলোও এখন ইসরায়েলের এমন বর্বরতার অবসান চাচ্ছে এরই ধারাবাহিকতায় দখলদার দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেফতারের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম সুখী দেশ নরওয়

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) নরওয়ের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেয়াস ক্রাভিচ জানিয়েছেন, তার দেশ নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। নেতানিয়াহু নরওয়েতে নামলেই তাকে গ্রেফতার করা হবে।

তিনি জানান, আইসিসির অন্যতম সদস্য হিসেবে ওই আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে নরওয়ের। এতে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অসলোর অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটবে। এই অবস্থান আইসিসির ম্যান্ডেটের প্রতি ও আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের জবাবদিহির আওতায় আনার বিষয়টির প্রতি নরওয়ের পুরো সমর্থন রয়েছে।

আইসিসির রায় প্রকাশের পর নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসপেন বার্থ এইডে মন্তব্য করেন, গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিতে আইসিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২০২৪ সালের মে মাসে নেতানিয়াহু, ইয়োভ গ্যালান্ট ও হামাসের তিন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছিলেন আইসিসি প্রধান কৌঁসুলি করিম খান। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১ নভেম্বরে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আইসিসি।

সূত্র: মিডল ইস্ট মনিটর

এসএএইচ

