কাশ্মীরে ভয়াবহ বন্যায় ৩৪ জনের প্রাণহানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
কাশ্মীর/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

প্রচণ্ড বর্ষণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ভারতশাসিত কাশ্মীরের হিমালয় অঞ্চলের এক পাহাড়ি গ্রামে অন্তত ৩৪ জনের প্রাণহানি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছেন কিশতওয়ার জেলার জেলা প্রশাসক পঙ্কজ কুমার শর্মা।

তিনি এএফপিকে বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত ৩৪টি মরদেহ উদ্ধার করেছি এবং ৩৫ জন আহতকে উদ্ধার করা হয়েছে। আরও মরদেহ পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরের সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, বিরোধীদলীয় নেতা এবং স্থানীয় বিধায়ক সুনীল কুমার শর্মা তাকে ভারী বৃষ্টির খবর জানানোর পর তিনি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

তিনি বলেন, এটি ভয়াবহ মাত্রার মেঘভাঙা বৃষ্টি, যা বড় ধরনের প্রাণহানির কারণ হতে পারে। সবাইকে অবাক করে ঘটনাটি ঘটেছে। জেলা প্রশাসন এরই মধ্যে ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছে। দ্রুতই আরও বিস্তারিত জানা যাবে। চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টার উদ্ধার ব্যবস্থাও করা হবে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা পুলিশ, সেনাবাহিনী ও দুর্যোগ প্রতিরোধ সংস্থাগুলোকে উদ্ধার তৎপরতা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, চাশোটি কিশ্তওয়ারে মেঘভাঙার ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। বেসামরিক, পুলিশ, সেনা, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ কর্মকর্তাদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে এবং দুর্গতদের সর্বাত্মক সহায়তা দিতে নির্দেশ দিয়েছি।

সূত্র: এএফপি, এনডিটিভি

এমএসএম

