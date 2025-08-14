বাইডেনের ছেলের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি মেলেনিয়া ট্রাম্পের

বাইডেনের ছেলের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি মেলেনিয়া ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী ও ফার্স্টলেডি মেলেনিয়া ট্রাম্প দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে এক বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলারের মামলা করার হুমকি দিয়েছেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মেলেনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইন–– হান্টার বাইডেনের এই মন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন মেলেনিয়া।
বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা না চাইলে ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হান্টার বাইডেনের আইনজীবীদের উদ্দেশে চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন ফার্স্টলেডির আইনজীবীরা।
এই মাসের শুরুতে হান্টার বাইডেন একটি সাক্ষাৎকারে এপস্টেইনের সঙ্গে ট্রাম্পের পুরোনো সম্পর্কের সমালোচনা করেছিলেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্প এপস্টেইনের বন্ধু ছিলেন, তবে ২০০০ সালের গোড়ার দিকে তাদের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে। ২০০৫ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মেলেনিয়ার বিয়ে হয়।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম