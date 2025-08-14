বৈঠকের আগে ট্রাম্পের প্রশংসা করলেন পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। দুই নেতা আলাস্কায় তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান সংঘাত নিয়ে আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন।
শুক্রবারের (১৫ আগস্ট) এই সম্মেলন হবে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ শুরুর পর পুতিনের প্রথম কোনো পশ্চিমা দেশ সফর।
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠকের পরও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই আলোচনায় থাকছেন না।
সম্মেলন শুরু হবে একান্ত বৈঠকের মাধ্যমে, যেখানে শুধু দোভাষীরা উপস্থিত থাকবেন। এরপর উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা, ভোজ এবং যৌথ সংবাদ সম্মেলন হবে।
মস্কোতে শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে পুতিন বলেন, আমার মতে মার্কিন প্রশাসন যুদ্ধ শেষ করতে যথেষ্ট প্রাণবন্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
গত সপ্তাহে ট্রাম্প ও পুতিন বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে মূল লক্ষ্য হবে ইউক্রেন যুদ্ধের অগ্রগতি রোধে কোনো সমাধান খোঁজা। ক্রেমলিনের উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ জানান, ইউক্রেন ইস্যুই মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে, তবে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ও আলোচনায় আসবে।
তিনি আরও বলেন, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা উন্নয়নে মতবিনিময় হবে, বিশেষ করে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এই সহযোগিতার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, যা দুঃখজনকভাবে এখনো পুরোপুরি ব্যবহার করা যায়নি।
রুশ প্রতিনিধিদলে থাকছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলউসোভ, অর্থমন্ত্রী আন্তন সিলুয়ানোভ এবং বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় পুতিনের বিশেষ দূত কিরিল দিমিত্রিয়েভ।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম