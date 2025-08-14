সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৪ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বৈঠকের আগে ট্রাম্পের প্রশংসা করলেন পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। দুই নেতা আলাস্কায় তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান সংঘাত নিয়ে আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন।
বাইডেনের ছেলের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি মেলেনিয়া ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী ও ফার্স্টলেডি মেলেনিয়া ট্রাম্প দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে এক বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলারের মামলা করার হুমকি দিয়েছেন।
ব্যর্থতা ঢাকতে পাকিস্তানি নেতারা ভারতবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে
পাকিস্তানের নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতবিরোধী মনোভাব উসকে দিয়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা আড়াল করার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ।
ভারতের ওপর শুল্ক আরও বাড়ানোর হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক ব্যর্থ হলে ভারতের ওপর শুল্ক আরও বাড়তে বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট।
কাশ্মীরে ভয়াবহ বন্যায় ৩৪ জনের প্রাণহানি
প্রচণ্ড বর্ষণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ভারতশাসিত কাশ্মীরের হিমালয় অঞ্চলের এক পাহাড়ি গ্রামে অন্তত ৩৪ জনের প্রাণহানি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছেন কিশতওয়ার জেলার জেলা প্রশাসক পঙ্কজ কুমার শর্মা।
নেতানিয়াহুকে গ্রেফতার করা হবে: নরওয়ের উপ-পরাষ্ট্রমন্ত্রী
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। মুসলিম দেশগুলোর পাশাপাশি পশ্চিমা দেশগুলোও এখন ইসরায়েলের এমন বর্বরতার অবসান চাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দখলদার দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেফতারের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম সুখী দেশ নরওয়।
সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালু করতে চায় ভারত ও চীন
পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর ভারত ও চীন আবারও সীমান্ত বাণিজ্য চালুর বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে বলে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নীতির কারণে বৈশ্বিক বাণিজ্যে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
বিহারে ‘মৃত ভোটারদের’ সঙ্গে চায়ের আড্ডায় রাহুল গান্ধী
ভারতের বিহার রাজ্যে ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে ‘মৃত’ ঘোষণা করা সাত ব্যক্তির সঙ্গে চা খেয়ে অনন্য এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বুধবার (১৪ আগস্ট) ওই ‘মৃত’ ভোটারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। পরে কৌতুকভরা ভঙ্গিতে বলেন, আমার জীবনে অনেক মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু কখনো ‘মৃত’ মানুষের সঙ্গে চা খাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়নি। এই অনন্য অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ।
ইতালিতে নৌকাডুবে ২৬ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু
ইতালির ল্যাম্পেদুসা দ্বীপের উপকূলে বুধবার দুটি নৌকাডুবে যাওয়ার ঘটনায় কমপক্ষে ২৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী নিহত হয়েছেন। এছাড়া আরও প্রায় ১০ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন উপকূলরক্ষী বাহিনীর সদস্য এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তারা। খবর এএফপির।
ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত, পদক্ষেপ সীমিত: যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে ও এসব লঙ্ঘনে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার সীমিত পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৪ সালের পরিস্থিতি তুলে ধরে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) প্রকাশিত বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে এসব কথা বলে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।
শত্রুকে ‘সব দিক থেকে’ আঘাত হানতে রকেট ফোর্স গঠন করলো পাকিস্তান
পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স কমান্ড’ গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আগ দিয়ে এমন ঘোষণা দিলেন তিনি। আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এই ফোর্স শত্রুকে ‘সব দিক থেকে’ আঘাত হানতে সক্ষম বলে জানিয়েছেন শাহবাজ।
