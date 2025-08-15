স্বাধীনতা দিবসের সকালে পশ্চিমবঙ্গে সড়কে ঝরলো ১০ প্রাণ

স্বাধীনতা দিবসের সকালে পশ্চিমবঙ্গে সড়কে ঝরলো ১০ প্রাণ
৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে ভারতজুড়ে। আর এই স্বাধীনতা দিবসের সকালেই পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো ১০ জনের। আহত অন্তত ৩৫ জন। সকলকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
আহতদের বেশ কয়েকজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল সাতটা নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের নলা ফেরি ঘাটে। সেখানে একটি দারিয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে সজরে ধাক্কা মারে যাত্রীবাহী একটি বাস।
জানা গেছে, দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার পথে একটি যাত্রীবাহী বেসরকারি বাস একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে সজরে ধাক্কা মারে। বাসটির গতি এতটাই ছিল যে বাসটির সামনের দিকের অংশটি পুরো দুমড়ে যায়।
দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় সকলকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ১০ জনকে মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশ জানিয়েছে, সকলের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং কী কারণে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটলো সেই ট্রাকের চালকই বা কোথায় গেল সমস্তটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মরদেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
