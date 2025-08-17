  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানে বন্যা দুর্গতদের জন্য হৃদয় ভাঙছে মালালার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৫ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
পাকিস্তানে বন্যা দুর্গতদের জন্য হৃদয় ভাঙছে মালালার
মালালা ইউসুফজাই/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই পাকিস্তানের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি গভীর শোক ও সহমর্মিতা জানিয়েছেন।

রোববার (১৭ আগস্ট) এক্স-এ দেওয়া বার্তায় তিনি বলেন, গিলগিট-বালতিস্তান থেকে আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর এবং বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখোয়ার বুনের, সোয়াত, বাজৌর ও শাংলার প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের জন্য আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে।

মালালার নিজ জেলা মালাকান্দ ডিভিশনের শাংলা, যেখানে সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (পিডিএমএ) জানিয়েছে, শুধু শাংলায় ৩৭ জন মারা গেছেন।

এছাড়া মানসেহরায় ২৩, সোয়াতে ২২, বাজৌরে ২১, বত্তাগ্রামে ১৫, লোয়ার দিরে পাঁচ এবং আবোটাবাদে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, ১১টি বাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে, ৬৩টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত, আর সোয়াত ও শাংলার তিনটি স্কুলও ক্ষতির শিকার।

শনিবার পর্যন্ত ভারী বর্ষণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ৪৮ ঘণ্টায় অন্তত ৩৪৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) জানিয়েছে। এর মধ্যে কেবল খাইবার পাখতুনখোয়াতেই নিহত হয়েছেন ৩২৪ জন। আরও অন্তত ১৩৭ জন আহত হয়েছেন।

প্রায় দুই হাজার উদ্ধারকর্মী নয়টি জেলায় ত্রাণ ও মরদেহ উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছেন, যদিও বৃষ্টি তাদের কাজে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মালালা এ বছরের মার্চে দীর্ঘ ১৩ বছর পর নিজ গ্রাম শাংলার বারকানায় ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ২০১২ সালে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছিলেন।

সূত্র: জিও নিউজ

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।