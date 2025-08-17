  2. আন্তর্জাতিক

তদন্তের পর জানা গেলো টিকটক তারকা আসলে পুরুষ

প্রকাশিত: ০৫:১৭ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
ছবি: এএফপি (ফাইল)

মিশরে এক টিকটক তারকাকে ঘিরে শুরু হওয়া তদন্ত শেষ পর্যন্ত রূপ নিলো চমকপ্রদ এক ঘটনায়। জনপ্রিয় নারী টিকটকার ইয়াসমিন আসলে এক ১৮ বছরের তরুণ।

স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম আব্দুর রহমান। নীল ডেল্টার শারকিয়া প্রদেশ থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ ছিল, ইয়াসমিন নামের ওই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশিত অশ্লীল নাচের ভিডিও সমাজের নীতি-নৈতিকতা লঙ্ঘন করছে।

প্রথমে তাকে চার দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয় এবং ফরেনসিক মেডিকেল পরীক্ষা করানো হয়। তবে গত মঙ্গলবার তিনি স্বীকারোক্তির পর ৫ হাজার মিশরীয় পাউন্ড (প্রায় ১০৫ ডলার) জামিনে মুক্তি পান।

আব্দুর রহমান পুলিশকে জানিয়েছেন, অনুসারী বাড়ানো ও বিজ্ঞাপন থেকে আয় করার জন্যই তিনি মেয়ের ছদ্মবেশে ভিডিও বানাতেন।

গ্রামের মানুষ এ ঘটনায় হতবাক। শারকিয়ার এজবেত আল ইনশা গ্রামে বসবাসকারী আব্দুর রহমানের এক প্রতিবেশী বলেন, আমরা সবসময় তাকে স্বাভাবিক এক তরুণ হিসেবে দেখেছি। কখনো সন্দেহ হয়নি।

প্রতিবেশীরা জানান, ছেলেটির মা পরিশ্রমী ও সম্মানিত নারী, যিনি স্বামী থেকে আলাদা হয়ে সন্তানদের মানুষ করছেন। আব্দুর রহমান একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পড়াশোনা করছিলেন।

মিশরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই টিকটক অ্যাকাউন্টে নারী সেজে উত্তেজক নাচের ভিডিও আপলোড করা হতো। তদন্তে বেরিয়ে আসে, কথিত ইয়াসমিন আসলে আব্দুর রহমান।

সূত্র: গাল্ফ নিউজ

এমএসএম

