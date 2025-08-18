  2. আন্তর্জাতিক

নাইজেরিয়ায় নৌকাডুবি, নিখোঁজ প্রায় ৪০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ছবি: আল জাজিরা

নাইজেরিয়ায় একটি নৌকা দুর্ঘটনার পর ৪০ জনের বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। দেশটির জরুরি সংস্থা রোববার জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোকোটো রাজ্যে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। উদ্ধারকর্মীরা নিখোঁজ হওয়া ৪০ জনেরও বেশি মানুষকে উদ্ধারে কাজ করছেন। খবর এএফপির।

জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (এনইএমএ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রায় ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৪০ জনেরও বেশি যাত্রী নিখোঁজ রয়েছেন।

এনইএমএ জানিয়েছে, তাদের সোকোটো অপারেশন অফিস মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পর উদ্ধার প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য একটি টিম মোতায়েন করেছে।

সংস্থাটির মহাপরিচালক জুবাইদা উমর বলেছেন, গোরোনিও মার্কেটে ৫০ জনেরও বেশি যাত্রী বহনকারী একটি নৌকা ডুবে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর পরই উদ্ধারকারী টিম মোতায়েন করা হয়।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত ১০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ৪০ জনের বেশি যাত্রী।

নাইজেরিয়ার দ্য পাঞ্চ পত্রিকা এক স্থানীয় কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, সম্ভবত অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাইয়ের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

নাইজেরিয়ায় নৌকা দুর্ঘটনা খুবই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সেখানে বর্ষাকালে যখন নদী এবং হ্রদের পানি উপচে পড়ে সে সময়ই বেশি দুর্ঘটনা ঘটে।

২০২৪ সালের আগস্টে সোকোটো রাজ্যে একই রকম দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৬ জন কৃষক মারা যান। এছাড়া গত মাসে উত্তর-মধ্য নাইজেরিয়ার নাইজার রাজ্যে প্রায় ১০০ জন যাত্রীকে বহনকারী একটি নৌকা ডুবে যাওয়ার পর কমপক্ষে ১৩ জন নিহত এবং আরও কয়েক ডজন নিখোঁজ হয়।

