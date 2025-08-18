ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক, ওয়াশিংটনে পৌঁছেছেন জেলেনস্কি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের উদ্দেশে ওয়াশিংটনে পৌঁছেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সকল পক্ষ যুদ্ধের দ্রুত অবসান চায় বলে উল্লেখ করেন তিনি। জেলেনস্কি স্থানীয় সময় রোববার রাতে ওয়াশিংটনে পৌঁছে স্থায়ী শান্তির আহ্বান জানিয়েছেন।
সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে জেলেনস্কি বলেন, আমরা সবাই দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্যভাবে এই যুদ্ধ শেষ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করি। তিনি সোমবার ইউরোপীয় নেতাদের একটি দলসহ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানিয়েছেন।
এর আগে জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়া যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হওয়ায় যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টা আরো জটিল হয়ে উঠছে।
তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাশিয়া একের পর এক যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করছে, কবে এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হবে তা এখনো জানি না। এটি পরিস্থিতিকে আরো জটিল করছে।
ধারণা করা হচ্ছে যে জেলেনস্কির যুক্তরাষ্ট্র সফরে শান্তি চুক্তিতে রাজি হওয়ার আহ্বান জানাবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লা দিমিরি পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে, তিনি ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি নয়, স্থায়ী শান্তি চুক্তির দিকে যেতে চান।
শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, এটি হবে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ শেষ করার সবচেয়ে ভালো উপায়। কারণ যুদ্ধবিরতি কোন স্থায়ী সমাধান নয়।
টিটিএন