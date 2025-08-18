  2. আন্তর্জাতিক

কেমব্রিজ ডিকশনারিতে যোগ হলো নতুন প্রজন্মের শব্দ ডেলুলু-স্কিবিডি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
প্রতীকী ছবি/ পেক্সেলেস

টিকটক ট্রেন্ড ও সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয় শব্দগুলো এখন জায়গা করে নিচ্ছে ইংরেজি ভাষার অভিধানেও। কেমব্রিজ ডিকশনারি তাদের অনলাইন সংস্করণে গত এক বছরে যে ছয় হাজার নতুন শব্দ যোগ করেছে, তার মধ্যে আলোচিত তিনটি হলো— স্কিবিডি (skibidi), ডেলুলু (delulu) এবং ট্র্যাডওয়াইফ (tradwife)।

ডিকশনারির সংজ্ঞা অনুযায়ী—

স্কিবিডি: এমন একটি শব্দ যার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হতে পারে, যেমন ‘cool’ বা ‘bad’; আবার কখনো তা নিছক মজার ছলে অর্থহীনভাবেও ব্যবহার হয়।

ডেলুলু: ‘delusional’ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ, যার মানে হচ্ছে এমন কিছুতে বিশ্বাস করা যা বাস্তব বা সত্য নয়, সাধারণত ইচ্ছাকৃতভাবে।

ট্র্যাডওয়াইফ: ‘traditional wife’ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা ব্যবহার হয় সামাজিক মাধ্যমে এমন নারীদের বোঝাতে যারা গৃহিণীর ভূমিকা গৌরবান্বিত করে তুলে ধরেন।

‘স্কিবিডি’ শব্দটির উৎপত্তি ইউটিউবের ভাইরাল অ্যানিমেটেড সিরিজ ‘Skibidi Toilet’ থেকে, যেখানে মানুষের মাথা টয়লেট থেকে বের হতে দেখা যায়। অন্যদিকে, ‘ডেলুলু’ শব্দটি প্রথম জনপ্রিয় হয় কে-পপ ভক্তদের অতিরিক্ত আসক্তি বোঝাতে। বর্তমানে এটি অনলাইনে সাধারণভাবে ‘delusional’ অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বছরের মার্চে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ পার্লামেন্টে ভাষণে মজার ছলে বলেন— ‘they are delulu with no solulu’, যা শব্দটির ব্যবহারকে মূলধারায় আরও এগিয়ে দেয়।

কেমব্রিজ ডিকশনারির লেক্সিকাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার কলিন ম্যাকইন্টশ বলেন, প্রতিদিন ‘skibidi’ আর ‘delulu’-এর মতো শব্দ ডিকশনারিতে যুক্ত হয় না। তবে আমরা কেবল সেসব শব্দ যোগ করি, যেগুলো দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে করি। ইন্টারনেট সংস্কৃতি ইংরেজি ভাষাকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে, আর এই পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ও নথিবদ্ধ করা সত্যিই আকর্ষণীয়।

অভিধানে নতুন যোগ হওয়া শব্দগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে—

Broligarchy: ‘bro’ ও ‘oligarchy’ মিলে গড়া শব্দ, যা টেক শিল্পের ক্ষমতাশালী নেতাদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

Snackable: আগে যার অর্থ ছিল সহজে খাওয়ার মতো খাবার, এখন এটি এমন অনলাইন কনটেন্ট বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যা ছোট ছোট অংশে পড়া বা দেখা যায়।

Red flag / Green flag: সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক বা ইতিবাচক ইঙ্গিত বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা আগে শুধুমাত্র সতর্কবার্তা বা অনুমোদনের সংকেতের অর্থেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সূত্র: সিএনএন
কেএএ/

