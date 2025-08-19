  2. আন্তর্জাতিক

যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের জন্য প্রস্তুত জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
ভলোদিমির জেলেনস্কি/ ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সোমবার বলেছেন যে, যুদ্ধের অবসান ঘটাতে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে ইচ্ছুক।

হোয়াইট হাউজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় নেতার সঙ্গে আলোচনার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় জেলেনস্কি বলেন, প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে মস্কোর হামলার পর ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রথমবারের মতো মুখোমুখি সাক্ষাতের জন্য তিনি প্রস্তুত।

শীর্ষ সম্মেলনের পর জেলেনস্কি বলেন, আমি নিশ্চিত করেছি... এবং সমস্ত ইউরোপীয় নেতারা আমাকে সমর্থন করেছেন যে, আমরা পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য প্রস্তুত। জেলেনস্কি এই ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে বেশ কিছু অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে পড়েছেন।

হোয়াইট হাউজে বৈঠকের আগে ট্রাম্প ইউক্রেনকে ক্রিমিয়া ছেড়ে দিতে এবং ন্যাটোতে যোগদানের লক্ষ্য ত্যাগ করতে চাপ দিয়েছিলেন। এই দুটি দাবিই পুতিনের পক্ষ থেকে এসেছে।

তবে জেলেনস্কি জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি ট্রাম্পের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের একটি পরিষ্কার চিত্র উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি বলেন, আমাদের বৈঠকগুলোর মধ্যে এটি ছিল সেরা। আমি যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে সব আমেরিকান সহকর্মীর কাছে, এমনকি মানচিত্রেও, অনেক কিছু দেখাতে সক্ষম হয়েছি।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ পরে সাংবাদিকদের বলেন, ইউক্রেনের কাছ থেকে ছাড়ের পরিবর্তে, শীর্ষ সম্মেলনে শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ এই নিশ্চয়তা প্রদান করবে। জেলেনস্কি আরও বলেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে যুক্তরাষ্ট্র একটি স্পষ্ট সংকেত দেবে যে এটি সেই দেশগুলোর মধ্যে থাকবে যারা ইউক্রেনের জন্য সহায়তা, সমন্বয় এবং নিরাপত্তা গ্যারান্টিতে অংশগ্রহণ করবে।

