আলোচনায় জেলেনস্কিকে আরও নমনীয় হতে হবে: ট্রাম্প

আলোচনায় জেলেনস্কিকে আরও নমনীয় হতে হবে: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে আলোচনায় আরও নমনীয় হতে হবে। ফক্স নিউজে সরাসরি এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন।
ট্রাম্প জানান, সম্ভাব্য এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক- যেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও জেলেনস্কি অংশ নেবেন। এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি সোমবার (১৮ আগস্ট) পুতিনকে ফোন করেছি এবং আশা করি, তার আচরণ ভালো হবে। যদি না হয়, তবে এটি একটি কঠিন পরিস্থিতিতে রূপ নেবে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি আশা করি জেলেনস্কি যা করার দরকার, তা করবেন। তবে আলোচনায় তাকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে।
ট্রাম্প আরও মন্তব্য করেন, আমি বলব না যে জেলেনস্কি ও পুতিন কখনো সেরা বন্ধু হয়ে উঠবেন। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তাদের হাতেই।
এদিকে, যুদ্ধ শেষ করার আলোচনায় ওয়াশিংটনে হওয়া বিশেষ শীর্ষ বৈঠকের পর ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার প্রশ্নে নতুন করে মনোযোগ পড়েছে। তবে যুদ্ধবিরতির সুনির্দিষ্ট পথ এখনো অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে কিয়েভের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ইউক্রেন ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা কিছুটা আশাবাদী হলেও বহু প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত বিশেষ করে, রাশিয়া আলোচনায় কতটা রাজি হবে, সেটিই মূল বিষয়।
সোমবার (১৮ আগস্ট) হোয়াইট হাউজে অনুষ্ঠিত বৈঠককে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ‘ইউরোপের ৮০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী সংঘাত শেষ করার বড় অগ্রগতি’ হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি জানান, এই উদ্যোগ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ট্রাম্পকে নিয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পথ খুলে দিতে পারে।
বৈঠকে জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের নেতারা ট্রাম্প ও জেলেনস্কির পাশে ছিলেন। ফেব্রুয়ারির বৈঠকে হোয়াইট হাউজে তৈরি হওয়া উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির বিপরীতে এবার উভয়ের সম্পর্ক অনেক উষ্ণ ছিল। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দীর্ঘমেয়াদি শান্তির পথ এখনো অনিশ্চিত।
সূত্র: বিবিসি, রয়টার্স
এসএএইচ