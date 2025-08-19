কেস স্টাডি-ওয়েব সিরিজ দেখে স্বামীকে হত্যা

কেস স্টাডি-ওয়েব সিরিজ দেখে স্বামীকে হত্যা
ভারতের রাজস্থানে বন্ধুদের সহায়তায় স্বামীকে হত্যা করেছেন এক নারী। শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজস্থানের জয়পুরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তদন্তে জানা গেছে, হত্যার আগে ওই নারী ইন্টারনেটে খোঁজাখুঁজি করেছেন ও একাধিক অপরাধভিত্তিক ওয়েব সিরিজ ও বিখ্যাত হত্যাকাণ্ডের কাহিনি দেখে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন।
পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত নারী সন্তোষ দেবী স্থানীয় এক চাদর কারখানায় কাজ করতেন। সেখানে তার পরিচয় হয় আরেক অভিযুক্ত ঋষি শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ জাগলে স্ত্রীর ওপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন স্বামী মনোজ।
শেষমেশ নির্যাতন ও সন্দেহর মাত্রা বেড়ে গেলে বন্ধু ঋষিকে নিয়ে স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করেন সন্তোষ। পরে ঋষির বন্ধু মোহিত শর্মাও এই পরিকল্পনায় যুক্ত হন। তিনজন মিলে গুগলে ‘কীভাবে কাউকে হত্যা করা যায় ও ধরা না পড়া যায়’ এ ধরনের তথ্য খুঁজতে থাকেন। পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ওয়েব সিরিজ দেখে হত্যার কৌশল নিখুঁত করার চেষ্টা করেন।
তদন্তে আরও জানা গেছে, হত্যার আগে তারা নতুন সিমকার্ড কেনেন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে রেকি করেন।
ঘটনার দিন শনিবার, মোহিত শর্মা মনোজের ই-রিকশা ভাড়া করেন ও তাকে নিয়ে ইস্কন মন্দিরের দিকে রওনা দেন। প্রায় ১০ মিনিট পর পথে ঋষি তাদের সঙ্গে যোগ দেন। এরপর রিকশাটি শহরের উপকণ্ঠে একটি নির্জন ফার্মহাউস এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ধারালো চাদর কাটার ব্লেড দিয়ে মনোজের গলা কেটে হত্যা করা হয়। হত্যার পর অভিযুক্তরা কাপড় ও চেহারা বদলে ফেলে এবং সিমকার্ডগুলো বন্ধ করে দেয়।
ঘটনাস্থলে সিসিটিভি না থাকায় তদন্তে প্রাথমিকভাবে জটিলতা দেখা দিলেও পুলিশ আশপাশের এলাকার ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, হত্যার পরিকল্পনা প্রায় এক মাস আগে শুরু হয়েছিল।
