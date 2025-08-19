সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৯ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বাকে বাংলাদেশে পুশ ইন ভারতের, সন্তানের কী হবে?
পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বাসিন্দা সুনালী বিবি। কিন্তু দিল্লি পুলিশ তাকে আটক করার পর গত ২৬ জুন বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। ওই সময় আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তিনি। ফলে প্রশ্ন উঠছে— সুনালী যদি বাংলাদেশেই সন্তান জন্ম দেন, তাহলে কী হবে?
বাংলাদেশে পুশ ইনসহ ভিনরাজ্যে হেনস্তার শিকারদের ফেরাবে পশ্চিমবঙ্গ
ভারতে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলোযতে বাঙালিদের হেনস্তার অভিযোগ তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এবার সেসব ভুক্তভোগীর জন্য বড় ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। ভিন রাজ্যে অত্যাচারের শিকার বাঙালি শ্রমিকদের জন্য নতুন উদ্যোগের ঘোষণা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ফিরলেই মিলবে মাসিক ভাতা, দেওয়া হবে এককালীন টাকাও। রাজ্য সরকারের নতুন এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে ‘শ্রমশ্রী’।
চলতি মাসেই চীন যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী
চলতি আগস্টের শেষের দিকে চীন সফর করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) নয়াদিল্লিতে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে আলোচনার সময় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ৩১ আগস্ট তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন মোদী।
মালয়েশিয়ায় জুমার নামাজ দিলেই জরিমানা-দুই বছরের জেল
মালয়েশিয়ার তেরেঙ্গানু প্রদেশে এখন থেকে বৈধ কারণ ছাড়াই জুমার নামাজ বাদ দিলে মুসলিম পুরুষদের সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড বা ৩ হাজার রিঙ্গিত (প্রায় ৭০ হাজার টাকা) পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। এর আগে টানা তিন সপ্তাহ জুমার নামাজে অনুপস্থিত থাকলে শাস্তির বিধান ছিল।
গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে রাজি হামাস, চালিয়ে যেতে চায় ইসরায়েল
গাজায় চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করতে নতুন করে আলোচনায় বসতে সম্মতি জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সংগঠনটি জানিয়েছে, তারা কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় দেওয়া সর্বশেষ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এদিকে, হামাস দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি জানালেও, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে ইসরায়েল।
যুদ্ধ বন্ধে ‘গ্রহণযোগ্য ছাড়’ দিতে পারে ইউক্রেন: ম্যাক্রোঁ
যুদ্ধ বন্ধে ইউক্রেন ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য ছাড় দিতে পারে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তিনি বলেছেন, ইউক্রেন নিজস্ব বিবেচনায় ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য ছাড় দিতে পারে। তবে এ শান্তি যেন আত্মসমর্পণ না হয়। তা হলে সেটা ইউক্রেন এবং ইউরোপের জন্য হবে এক ট্র্যাজেডি।
এটা আমার যুদ্ধ না, জেলেনস্কি এখনই এটা শেষ করতে পারেন: ট্রাম্প
বৈঠকে অংশ নেওয়ায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান যুদ্ধের শেষ করার ক্ষেত্রে ‘উন্নতি’ হয়েছে। এটা আমার যুদ্ধ না, তবে এটা সত্যিই যে জেলেনস্কি এই যুদ্ধ এখনই শেষ করতে পারেন।
ট্রাম্পকে কী উপহার দিলেন জেলেনস্কি?
ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউজ সফরের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একটি বিশেষ উপহার দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। উপহারটি ছিল একটি গলফ ক্লাব, যা একজন আহত ইউক্রেনীয় সৈন্য তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজার বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল
আইন লঙ্ঘন ও ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় থাকার অভিযোগে ছয় হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, অধিকাংশ ভিসা বাতিল হয়েছে হামলা, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো (ডিইউআই), চুরি এবং ‘সন্ত্রাসবাদে সমর্থন’-এর অভিযোগে।
ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় ৬২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত
গাজায় প্রায় দুই বছর ধরে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। সেখানে গণহত্যা চালাচ্ছে দখলদার বাহিনী। অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় এখন পর্যন্ত ৬২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে চলছে ফিলিস্তিনিরা। খাদ্য সরবরাহ বন্ধ রেখে লোকজনকে অনাহারে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। এমনকি পরিবারের জন্য খাদ্য সংগ্রহের সময়ও লোকজনকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে।
এসএএইচ/এএসএম