ইউক্রেনে সৈন্য পাঠাবে না যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প
ইউক্রেনকে সহায়তা কিংবা দেশটির নিরাপত্তা নিশ্চিতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা মোতায়েন করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার (১৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন তিনি।
ট্রাম্প বলেন, ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিষয়ে ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য সেনা পাঠাতে আগ্রহী হতে পারে, তবে যুক্তরাষ্ট্র এ পথে হাঁটবে না। এতে কোনো সমস্যা হবে না বলে আমি মনে করি।
ট্রাম্পকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র কি নিরাপত্তা নিশ্চয়তার অংশ হিসেবে সেনা পাঠাবে? জবাবে ট্রাম্প দৃঢ়ভাবে বলেন, না, তা হবে না। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি আপনাদের সেই আশ্বাস দিচ্ছি।
ট্রাম্প আরও যোগ করেন, তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা। আমি শুধু মানুষকে মরতে না দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি।
এদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে আলোচনায় আরও নমনীয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ও জেলেনস্কি সম্ভাব্য এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেবেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, আমি সোমবার (১৮ আগস্ট) পুতিনকে ফোন করেছি ও আশা করি, তার আচরণ ভালো হবে। যদি না হয়, তবে এটি একটি কঠিন পরিস্থিতিতে রূপ নেবে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি আশা করি জেলেনস্কি যা করার দরকার, তা করবেন। তবে আলোচনায় তাকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে।
ট্রাম্প আরও মন্তব্য করেন, আমি বলব না যে জেলেনস্কি ও পুতিন কখনো সেরা বন্ধু হয়ে উঠবেন। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তাদের হাতেই।
সূত্র: বিবিসি
এসএএইচ