দিল্লির দুই স্কুলে বোমা হামলার হুমকি
ভারতের রাজধানী দিল্লিতে দুই স্কুলে বোমা রাখার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এতে সেখানে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরের এসকেভি স্কুল এবং কেন্দ্রীয় দিল্লির প্রসাদ নগরের অন্ধ্রা স্কুলে এই হুমকি ফোন আসে। দুই ক্ষেত্রেই বলা হয় স্কুল চত্বরে বিস্ফোরক রাখা হয়েছে।
খবর পেয়েই দিল্লি পুলিশের টিম, বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডসহ নিরাপত্তা বাহিনী দ্রুত দুই স্কুলে পৌঁছে যায়। এ সময় পুরো এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি চালানো হয়।
পুলিশ জানায়, এখন পর্যন্ত কোনো সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি। যদিও কিছু পাওয়া যায়নি, তবুও অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে।
এই ঘটনা এমন সময় ঘটলো, যখন চলতি সপ্তাহেই দিল্লির প্রায় ৩৪টি স্কুল ও কলেজে বোমা হামলার হুমকি ফোন ও ইমেল আসে। যদিও সবই পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, কিন্তু বারবার এই ধরনের হুমকির ফলে প্রশাসন এবং অভিভাবকরা গভীর উদ্বেগে রয়েছেন।
অনেক অভিভাবকই জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে তারা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন, যতক্ষণ না পুলিশ দোষীদের শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।
দিল্লি পুলিশ আশ্বস্ত করেছে, প্রতিটি হুমকিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এরই মধ্যে সাইবার বিশেষজ্ঞদের তদন্তে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে ফোন ও ইমেলগুলোর উৎস শনাক্ত করা যায়।
প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে বেশিরভাগ হুমকি ভুয়া হতে পারে, তবে তদন্তকারীরা এখনও কোনো সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছেন না।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম