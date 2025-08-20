  2. আন্তর্জাতিক

স্পেন, সুইজারল্যান্ড অথবা জার্মানির চেয়েও বড় যে ৫ জাতীয় উদ্যান

প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
নামিব-নাউক্লুফট ন্যাশনাল পার্ক/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

সাধারণত আমরা জাতীয় উদ্যান (ন্যাশনাল পার্ক) বলতে বুঝি কয়েক ঘণ্টার ভ্রমণ, ঘন জঙ্গল ও কিছু বন্যপ্রাণী দেখা। কিন্তু আপনি কি জানেন, পৃথিবীতে এমন কিছু জাতীয় উদ্যান আছে যেগুলোর আয়তন পুরো একটা দেশের থেকেও বেশি।

বিশ্বে পাঁচটি বিস্ময়কর জাতীয় উদ্যান রয়েছে যেগুলো এতটাই বিশাল যে গোটা একটা দেশকে নিঃসংকোচে গিলে ফেলতে পারে আয়তনের দিক থেকে!

নর্থইস্ট গ্রিনল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক, গ্রিনল্যান্ড

এটির আয়তন: ৯ লাখ ৭২ হাজার বর্গ কিলোমিটার। যা ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানি মিলিয়ে যা হয় তার থেকেও বড়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাতীয় উদ্যান এটি, যা গ্রিনল্যান্ডের প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। সুইজারল্যান্ডের চেয়ে প্রায় ৪৫ গুণ বড়। এখানে পর্যটক বাস নয়, গোটা একটা বিমানবহর লাগবে ঘুরে দেখতে। বন্যপ্রাণী সংখ্যা কম হলেও রাজকীয়—মেরু ভল্লুক, মাস্ক অক্স, ওয়ালরাসের রাজত্ব এখানে।

নামিব-নাউক্লুফট ন্যাশনাল পার্ক, নামিবিয়া

এটির আয়তন: ৪৯ হাজার ৭৬৮ বর্গকিলোমিটার। যা সুইজারল্যান্ডের থেকেও বড়। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বালিয়াড়ি পাওয়া যায় এই উদ্যানে, যা নামিবিয়ার উপকূল বরাবর বিস্তৃত। আলপসের বরফ নয়, এখানে পাবেন লালচে মরুভূমি, মৃত উপত্যকা, আর এমন ল্যান্ডস্কেপ যা দেখে মনে হবে কোনো সায়েন্স ফিকশন ছবির সেট।

উড বাফেলো ন্যাশনাল পার্ক, কানাডা

এটির আয়তন: ৪৪ হাজার ৮০৭ বর্গকিলোমিটার। যা ডেনমার্কের থেকেও বড়। এখানেই আছে বিশ্বের অন্যতম বড় মিঠা পানির ডেলটা। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেলেও, এর আসল গর্ব আয়তন।

র্যাঙ্গেল–সেন্ট এলিয়াস ন্যাশনাল পার্ক, যুক্তরাষ্ট্র (আলাস্কা)

এর আয়তন আয়তন: ৫৩ হাজার ৩২১ বর্গকিলোমিটার। যা সুইজারল্যান্ড ও ডেনমার্কের চেয়েও বড়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় জাতীয় উদ্যান। এখানে রয়েছে উত্তর আমেরিকার ১৬টি সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া, অগণিত হিমবাহ এবং অবারিত বন্য প্রকৃতি। ।

রুয়াহা ন্যাশনাল পার্ক, তানজানিয়া

এর আয়তন: ২০ হাজার ২২৬ বর্গকিমি। যা স্লোভেনিয়ার চেয়েও বড়

পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে অবমূল্যায়িত সাফারি গন্তব্য এটি। বিশাল সাভানা, প্রাচীন বাওবাব বন এবং বিশ্বের অন্যতম বড় হাতির পাল এখানেই। কম ভিড়, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কোনো অংশে কম নয়।

