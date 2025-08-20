কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যেও ইউক্রেন-রাশিয়ার সংঘাত চলছেই

কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যেও ইউক্রেন-রাশিয়ার সংঘাত চলছেই
রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা চলছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় নেতাদের আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে সংঘাত এখনো চলছেই।
ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাশিয়া ইউক্রেনের শিল্পাঞ্চল ক্রেমেনচুকে ‘তেল ও যাতায়াত অবকাঠামো’ লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। ক্রমেনচুকে ইউক্রেনের বৃহত্তম তেল শোধনাগার রয়েছে এবং সেটিতে রাশিয়া নিয়মিতভাবে হামলা চালিয়ে আসছে।
এর মধ্যে ইউক্রেনের সিকিউরিটি সার্ভিস রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত লুহানস্ক অঞ্চলে দুটি অস্ত্রের ডিপোতে হামলা করেছে বলে জানিয়েছে।
এর মধ্যে মঙ্গলবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে ত্রিশটির বেশি ইউরোপিয়ান ও কমনওয়েলথ দেশের জোট ‘কোয়ালিশন অব দ্য উইলিং’এর ভার্চুয়াল বৈঠক হয়েছে।
যুদ্ধ থামার পর রাশিয়া যেন আবার আক্রমণ না করে তা নিশ্চিত করতে ইউক্রেনে সৈন্য পাঠানো, অস্ত্র সহায়তা দেয়ার মত বিষয়গুলো নিয়ে ঐ বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। গত মার্চে এই ‘কোয়ালিশন অব দ্য উইলিং’ জোট তৈরি করেছিল ফ্রান্স আর যুক্তরাজ্যের নেতারা।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকের নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, সেটিকে খুব বেশি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে না ক্রেমলিন। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ অবসানের ব্যাপারে আলোচনা করতে আবারো দুই নেতাকে আহ্বান জানিয়েছেন।
রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে বৈঠকের প্রচেষ্টার বিষয়টি সামনে আসে এমন এক সময়ে যখন গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে এবং সোমবার হোয়াইট হাউজে সাতজন ইউরোপীয় নেতা ও জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঠিক তখন।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে করেন এই সংঘাত এর সমাধান করা কঠিন একটি কাজ। তিনি এটিও স্বীকার করেছেন যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট সম্ভবত সংঘাতের ইতি টানতে আগ্রহী নন। মঙ্গলবার তিনি বলেছেন যে, 'আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা হয়তো জানতে পারবো পুতিন কেন চুক্তি করতে রাজি নন।
