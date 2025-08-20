  2. আন্তর্জাতিক

হামাস কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৪ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
হামাস কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
গাজায় হামাস কমান্ডারকে হত্যা করেছে ইসরায়েল/ ফাইল ছবি: এএফপি

দক্ষিণ গাজায় হামাসের এক কমান্ডারকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, তাদের সৈন্যরা হামাসের সামরিক শাখার নুখবা কোম্পানির কমান্ডার মুহাম্মদ নাইফ আবু শামালা নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।

টেলিগ্রামে সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত বুধবার দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এতে দাবি করা হয়েছে যে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে একটি সেনা পোস্টে হামলায় ওই ব্যক্তি জড়িত ছিলেন।

এদিকে গাজায় চলমান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় প্রায় ১৯ হাজার শিশুসহ মোট ৬২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গাজার সরকারি গণমাধ্যম অফিস।

প্রায় দুই বছর ধরে চলমান এই যুদ্ধকে গণহত্যামূলক বলে অভিহিত করা হচ্ছে এবং এরই মধ্যেই এই ভয়াবহ সংখ্যা সামনে এসেছে।

জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ মঙ্গলবার জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় এখন আর শিশুদের জন্য কোনো স্থানই নিরাপদ নয়। ইসরায়েলি অবরোধের কারণে জরুরি খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।