নেতানিয়াহু ‘যুদ্ধের নায়ক’: ট্রাম্প

নেতানিয়াহু ‘যুদ্ধের নায়ক’: ট্রাম্প
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ‘যুদ্ধের নায়ক’ হিসেবে প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও গাজায় যুদ্ধাপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এই ইসরায়েলি নেতাকে খুঁজছে। খবর আল জাজিরার।
ট্রাম্প বলেন, তিনি (নেতানিয়াহু) একজন ভালো মানুষ। তিনি সেখানে লড়াই করছেন ... তিনি একজন যুদ্ধের নায়ক, কারণ আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। তিনি একজন যুদ্ধের নায়ক। আমার মনে হয় আমিও তাই। রক্ষণশীল রেডিও হোস্ট মার্ক লেভিনকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে এসব কথা বলেন ট্রাম্প।
তিনি নেতানিয়াহুকে জবাবদিহি করার প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে দাবি করেছেন যে, নেতানিয়াহুকে কারাগারে পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে তিনি আইসিসির ওয়ারেন্ট নাকি দেশের অভ্যন্তরে নেতানিয়াহুর দুর্নীতির মামলার কথা উল্লেখ করছেন তা স্পষ্ট নয়। এর আগে গত জুনে ট্রাম্প প্রকাশ্যে নেতানিয়াহুর দুর্নীতির বিচার খারিজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ট্রাম্প আরও বলেন, ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে অতীতের আলোচনায় তিনি ইসরায়েলি বন্দীদের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য ‘কঠোর পরিশ্রম’ করেছেন। তিনি আরও বলেন, আমিই সেই ব্যক্তি যে সমস্ত জিম্মিকে ফিরিয়ে এনেছি ... আমার কাছে বাবা-মা, বাচ্চাদের কাছ থেকে এবং যারা বেরিয়ে এসেছে তাদের কাছ থেকে অনেক চিঠি এসেছে ... এই লোকদের কেউই ফিরে আসত না, কিন্তু আমি তাদের ফিরিয়ে এনেছি।
এদিকে দক্ষিণ গাজায় হামাসের এক কমান্ডারকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, তাদের সৈন্যরা হামাসের সামরিক শাখার নুখবা কোম্পানির কমান্ডার মুহাম্মদ নাইফ আবু শামালা নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।
টেলিগ্রামে সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত বুধবার দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এতে দাবি করা হয়েছে যে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে একটি ইসরায়েলি সেনা পোস্টে হামলায় ওই ব্যক্তি জড়িত ছিলেন।
টিটিএন