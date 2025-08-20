পাকিস্তানে ভারী বৃষ্টিতে কমপক্ষে ২০ জনের মৃত্যু
পাকিস্তানে নতুন করে আবারও ভারী বৃষ্টিতে ২০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। গত সপ্তাহেই দেশটিতে মুষলধারে বৃষ্টিপাতে বেশ কিছু গ্রাম ভেসে গেছে এবং চার শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আগের ক্ষত সারতে না সারতেই আবারও বিভিন্ন স্থানে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খবর এএফপির।
বুধবার জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) জানিয়েছে, বন্যায় ঘরবাড়ি ধসে গেছে এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পর্যটন অঞ্চলের উত্তরাঞ্চলীয় গিলগিট-বালতিস্তানে ১১ জন এবং দক্ষিণের বাণিজ্যিক রাজধানী করাচিতে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।
আবহাওয়া বিভাগ শনিবার পর্যন্ত আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়ার পর শহরের সব স্কুল বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
সিন্ধু প্রদেশের প্রধান আবহাওয়াবিদ আমির হায়দার লাঘারি বড় শহরগুলোতে বন্যার জন্য দুর্বল অবকাঠামোকে দায়ী করেছেন।
বুধবার সকাল নাগাদ পানি অনেকটাই নেমে গেছে বলে জানা গেছে। প্রাদেশিক দুর্যোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ ইউনিস বলেন, দুই জেলায় ৪০ থেকে ৫০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
