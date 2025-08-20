বাসভবনে ঢুকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ওপর হামলা, যুবক আটক
ভারতের নয়াদিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে তার ওপর হামলা করেছেন এক যুবক। বুধবার (২০ আগস্ট) সকালের এ ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়, দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তর সিভিল লাইনসের বাসভবনে ঢুকে তাকে মারধর করা হয়। আহত মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
সূত্রর বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সাপ্তাহিক ‘জনশুনানি’ চলাকালীন এ হামলার ঘটনা ঘটে। হঠাৎ আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী এক যুবক মুখ্যমন্ত্রী রেখার বাসভবনে ঢুকে একটি কাগজ দেওয়ার নাম করে তার দিকে এগিয়ে যান। এরপরই ওই যুবক চিৎকার করে গালিগালাজ করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর চুল টেনে ধরে চড়ও মারেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবককে আটক করেন রেখা গুপ্তর নিরাপত্তারক্ষীরা।
বিভিন্ন সূত্রের দাবি, অভিযুক্ত যুবকের কাছে আদালত সম্পর্কিত কিছু নথি পাওয়া গেছে। তাকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
এদিকে, ঘটনার সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছেন, আক্রমণকারী একজন নারী ছিলেন! তবে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ‘হামলা’ যে হয়েছে, তা নিশ্চিত না। কোনো কোনো সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী রেখাকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়। আর বিজেপির দাবি, পুরো ঘটনায় রেখার মাথায় চোট লেগেছে।
দিল্লি বিজেপির প্রধান বীরেন্দ্র সচদেব মুখ্যমন্ত্রীর ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, জনশুনানির সময় এক যুবক রেখার কাছে এসে কিছু কাগজপত্র দেখান। এরপরই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হাত টেনে ধরেন। হাতাহাতিও হয়। সে সময় রেখা একটি টেবিলে ধাক্কা খান। তবে চড় মারা কিংবা পাথর ছোড়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বীরেন্দ্র।
ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি (আপ)। আপ নেত্রী দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মার্লেনা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ওপর এই হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। গণতন্ত্রে মতবিরোধ ও প্রতিবাদ থাকবে, কিন্তু হিংসার কোনো জায়গা নেই। আশা করি দিল্লি পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবে।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ