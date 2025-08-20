  2. আন্তর্জাতিক

ক্রাশের স্বামীকে হত্যা করতে মিউজিক সিস্টেমে বোমা ভরে ডেলিভারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
এআই দিয়ে তৈরি প্রতীকী ছবি

ডেলিভারি বয়ের হাত থেকে পাওয়া পার্সেল খুলেই চমকে উঠলেন গ্রাহক! মিউজিক সিস্টেমের ভিতরে ভরা আস্ত বোমা। ঘটনার তদন্তে উঠে এলো- আসলে প্রেমিকার স্বামীকে হত্যা করতেই এই ছক কষেছিলেন প্রেমিক। এমনটাই ঘটেছে ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যে।

ভুক্তভোগী আফসার খান সম্প্রতি একটি বড়সড় পার্সেল পান। অনলাইনে কোনো অর্ডার করেননি। আর এতবড় উপহার কেউ পাঠাবে, ভাবতেই পারেননি আফসার। কিন্তু পোস্ট অফিসের লোগো দেখে সন্দেহ হতেই পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এসে পার্সেলটি খুলে দেখে, ভেতরে রয়েছে একটি লোভনীয় মিউজিক সিস্টেম। কিন্তু সেই মিউজিক সিস্টেম খুলে দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের।

দেখা যায়, মিউজিক সিস্টেমের ভেতরে রয়েছে একটি বড় বোমা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় তাতে রয়েছে প্রায় ২কেজি বিষ্ফোরক। শুধু তাই নয়, স্পিকারের সঙ্গে এমনভাবে বোমাটি জোড়া রয়েছে, যাতে বিদ্যুতের সংযোগে এলেই বিষ্ফোরণটি ঘটে।

বিস্ফোরক উদ্ধার করে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। জানা যায়, এর পিছনে রয়েছে খয়রাগড় গ্রামের এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, যার নাম বিনয় বর্মা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এক অবৈধ বিস্ফোরক চক্রের আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে ছত্তিসগড় পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, আফসার খানকে খুনের চেষ্টা বানচাল করার পাশাপাশি এলাকার অবৈধ বিস্ফোরক পাচার চক্রকে ধরা গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। গুগল সার্চ করেই নাকি মিউজিক সিস্টেমের ভিতরে বোমাটি সেট করেছিল অভিযুক্ত ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বিনয়।

তদন্তে পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, আফসারের সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে বহুদিন আগে থেকেই পছন্দ করতেন বিনয়। প্রেমের পথের কাঁটাকে দূর করতেই এত বড় পরিকল্পনা করেছিল তিনি।

ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকা ও বিস্ফোরক পাচারের কারণে এরই মধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে ছত্তিশগড় পুলিশ। এর পিছনে আরও বড় কোনো চক্র রয়েছে কিনা তদন্ত চলছে।

সূত্র: এনডিটিভি

এসএএইচ

