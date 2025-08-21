  2. আন্তর্জাতিক

স্ত্রীকে নোরা ফাতেহির মতো বানাতে দৈনিক ৩ ঘণ্টা ব্যায়াম, না খাইয়ে রাখার অভিযোগ

প্রকাশিত: ১২:২২ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
বলিউড অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি/ ছবি: ফেসবুক@নোরা ফাতেহি

ভারতে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগে মামলা করেছেন উত্তর প্রদেশের এক নারী। অভিযোগ, স্বামী তাকে নিয়মিত শারীরিকভাবে হেয় করতেন এবং বারবার বলতেন, তিনি যেন বলিউড অভিনেত্রী নোরা ফাতেহির মতো দেখতে হন।

পুলিশ জানিয়েছে, গত সপ্তাহে গাজিয়াবাদের মুরাদনগরের ওই নারী থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। চলতি বছরের মার্চে তার বিয়ে হয়। স্বামী মীরাটের ২৮ বছর বয়সী এক শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক। স্ত্রী জানিয়েছেন, তার স্বামী নোরা ফাতেহির প্রতি আসক্ত এবং তাকে সেই গড়নে আনতে চাপ দিতেন।

অভিযোগে ওই নারী আরও জানান, স্বামী তাকে প্রতিদিন তিন ঘণ্টা জিমে থাকতে বাধ্য করতেন। জিমে না গেলে খাবার বন্ধ করে দিতেন, যেন তার ওজন না বাড়ে। তার শারীরিক গড়ন নিয়ে সব সময় কটাক্ষ করতেন এবং বলতেন, তার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে, কারণ তিনি নাকি নোরা ফাতেহির মতো দেখতে কাউকে বিয়ে করতে পারতেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, বিয়ের সময় কনেপক্ষ থেকে বরপক্ষকে একটি মাহিন্দ্রা স্করপিও গাড়ি, নগদ অর্থ ও গয়না দেওয়া হয় এবং পুরো বিয়েতে খরচ হয় প্রায় ৭৫ লাখ রুপি। তারপরও শ্বশুরবাড়ির লোকজন পণের জন্য তাকে হয়রানি করতেন।

নারীর অভিযোগ, তিনি অন্তঃসত্ত্বা হলে স্বামী তার অজান্তে গর্ভপাতের ওষুধ খাইয়ে দেন। এতে জোরপূর্বক গর্ভপাত হয়।

তিনি জানান, দুই মাস আগে জানতে পারি আমি অন্তঃসত্ত্বা। এ খবর শাশুড়িকে জানালে তিনি কোনো আগ্রহ দেখাননি। একদিন স্বামী আমাকে একটি ওষুধ খাওয়ান। পরে অনলাইনে খুঁজে জানতে পারি সেটি গর্ভপাতের ওষুধ।

এরপর ওই নারী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানেই চিকিৎসকেরা জানান, গর্ভপাত হয়ে গেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, জুলাইয়ের শেষ দিকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে আর ঘরে ঢুকতে দেননি।

এ ঘটনায় গাজিয়াবাদের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ডিসিপি) ধবল জয়সওয়াল বুধবার জানান, নারীর স্বামী ও তার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে পণ নির্যাতন, ইচ্ছাকৃতভাবে হেয় করা এবং গর্ভপাত ঘটানোর অভিযোগে মামলা (এফআইআর) করা হয়েছে।

তিনি বলেন, অভিযোগগুলোর তদন্ত চলছে এবং পুলিশ সব দিক যাচাই করছে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
