পশ্চিমবঙ্গে সফরে যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী
ফের পশ্চিমবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী শুক্রবার (২২ আগষ্ট) রাজ্যে পা রাখবেন তিনি। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন। চলতি বছর এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো পশ্চিমবঙ্গে যাচ্ছেন তিনি।
উত্তর শহরতলীর দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে জনসভায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জনসভার আগে দমদমে প্রশাসনিক কর্মসূচি রয়েছে তার।
এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতা শহরের মেট্রোরেলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রুটের উদ্বোধন করবেন। শুধুমাত্র ফিতা কেটে উদ্বোধন নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে মেট্রোরেলে সফরও করবেন। এমন এক হাইপ্রোফাইল সফর ঘিরে এরই মধ্যে প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে।
দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার মঞ্চ তৈরীর কাজ প্রায় শেষের পথে। প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তা এবং পরিষেবা প্রস্তুতির মধ্যেই রয়েছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।
প্রধানমন্ত্রী আগামী ২২ আগষ্ট কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামবেন এবং সেখান থেকেই যাত্রা করবেন যশোর রোড মেট্রো স্টেশনে। সেখানে উদ্বোধন করবেন নতুন তিনটি মেট্রো পথের।
রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ওইদিন দমদমে একটি প্রশাসনিক সভা এবং রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন মোদী। পশ্চিমবঙ্গের সব বিজেপি পরিবার প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেই অপেক্ষায় বসে আছে।
রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, কলকাতা সেক্টর ফাইভ এলাকায় মেট্রো সংযোগে সমস্যা থাকলেও স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে তা সমাধানের চেষ্টা চলছে। যদিও রাজ্য সরকারের ভূমিকা এবং জমিনীতির অসংগতির কারণেই একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে বাধা তৈরি হচ্ছে।
ডিডি/টিটিএন