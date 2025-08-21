  2. আন্তর্জাতিক

বিদেশি পর্যটক বাড়াতে বিনামূল্যে প্লেনের টিকিট দেবে থাইল্যান্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২৪ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
ব্যাংককে মহা সংক্রান উৎসব/ ফাইল ছবি: ফেসবুক@অ্যামেজিং থাইল্যান্ড

বিদেশি পর্যটক বাড়াতে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে থাইল্যান্ড। এই কর্মসূচির আওতায় থাইল্যান্ডে ভ্রমণকারী আন্তর্জাতিক পর্যটকদের বিনামূল্যে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের টিকিট দেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য, ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ অন্তত দুই লাখ পর্যটককে এ উদ্যোগের মাধ্যমে থাইল্যান্ডে ভ্রমণে উৎসাহিত করা।

গত বুধবার (২০ আগস্ট) থাই পর্যটন ও ক্রীড়া মন্ত্রী সরাওং থিয়েনথং জানান, এই প্রকল্পের জন্য ৭০০ মিলিয়ন বাথ (প্রায় ২৬০ কোটি টাকা) বাজেট অনুমোদনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হবে। বাজেট বরাদ্দ হলে তা পরিচালনা করবে থাইল্যান্ড ট্যুরিজম অথোরিটি।

‘বাই ইন্টারন্যাশনাল, ফ্রি থাইল্যান্ড ডোমেস্টিক ফ্লাইটস’ শিরোনামের এই কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যটকদের শুধু ব্যাংকক বা ফুকেটের মতো বড় শহরেই সীমাবদ্ধ না রেখে ইউনেসকো ঘোষিত নগরীসহ অন্যান্য জনপ্রিয় গন্তব্যে ভ্রমণে উৎসাহিত করা হবে।

এই উদ্যোগে অংশ নেবে থাইল্যান্ডের ছয়টি এয়ারলাইনস—থাই এয়ারএশিয়া, ব্যাংকক এয়ারওয়েজ, নক এয়ার, থাই এয়ারওয়েজ ইন্টারন্যাশনাল, থাই লায়ন এয়ার এবং থাই ভিয়েতজেট।

সরাওং বলেন, সরকার একমুখী টিকিটে ১ হাজার ৭৫০ বাথ এবং যাওয়া-আসার টিকিটে ৩ হাজার ৫০০ বাথ ভর্তুকি দেবে। আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ প্রকল্প চলবে, আর পর্যটকরা সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবেন।

প্রকল্প অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক পর্যটকেরা অনলাইনে বা এয়ারলাইনসের ওয়েবসাইট থেকে টিকিট কিনলে তারা অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই দুটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট টিকিট (যাওয়া ও আসা) পাবেন। প্রতিটি টিকিটে ২০ কেজি লাগেজ বহনেরও সুবিধা থাকবে।

সরকার আশা করছে, এ উদ্যোগ থেকে সরাসরি অন্তত ৮ দশমিক ৮১ বিলিয়ন বাথ আয় হবে, আর সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রভাব হবে প্রায় ২১ দশমিক ৮ বিলিয়ন বাথ।

এ কর্মসূচির আদলে জাপানের মতো পর্যটন-বিস্তারণ নীতি গ্রহণ করছে থাইল্যান্ড। ২০২৫ সালকে ‘অ্যামেজিং থাইল্যান্ড গ্র্যান্ড ট্যুরিজম অ্যান্ড স্পোর্টস ইয়ার’ হিসেবে ঘোষণা করেছে দেশটি।

সরাওং জানিয়েছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটন বৃদ্ধিতে নেওয়া ‘হাফ-প্রাইস থাইল্যান্ড ট্রাভেল’ স্কিমের প্রথম ধাপে বড় শহরগুলোয় সব আসন বুকড হয়ে গেছে। তবে পাঁচ লাখ আসনের মধ্যে এখনো প্রায় ৫৪ হাজার আসন ছোট শহরগুলোতে খালি আছে, যা সেপ্টেম্বরের মধ্যে পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সূত্র: দ্য স্ট্রেইট টাইমস
