কলকাতা
সবজির দাম আকাশছোঁয়া, মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে মাছ, মাংস, ডিম
বর্ষার মৌসুমে বাজারে সবজির দাম একটু বেশি থাকে। তবে বর্ষার মৌসুম শেষের দিকে হলেও তার রেষ এখনো কাঁচা বাজারে রয়েই গেছে। বর্ষা মৌসুমে সাধারণ কৃষির ওপর সরাসরি প্রভাব পড়ে। এসময় কখনো অতিবৃষ্টি আবার কখনো অনাবৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট হলে বাজারে যোগান কমে যায়। ফলে দামও বাড়ে। চলতি বছরের বর্ষায়ও তার ব্যাতিক্রম হয়নি।
এমন পরিস্থিতিতে বাজারে প্রবেশ করলেই যেন ক্রেতাদের পকেটে টান পড়ছে। কারন একেবারে লাগামছাড়া সবজির দাম। মাসের শেষের দিকে আকাশছোঁয়া দরে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। প্রতিদিন হেঁসেলের খরচ সামলাতে গিয়ে হাঁসফাঁস অবস্থা মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো।
কলকাতা এবং এর পার্শ্ববর্তী শহর অঞ্চলের একাধিক বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রায় সব ধরনের সবজিতেই লাফিয়ে-লাফিয়ে দাম বাড়ছে। পটল, ঝিঙে, বেগুন, টমেটো, বাঁধাকপি এবং কাঁচা মরিচের দাম এতটাই বেশি যে সাধারণ ক্রেতারা হাত দিতেও ভয় পাচ্ছে।
যে কাঁচা মরিচের ১০০ গ্ৰামের দাম ৮ থেকে ১০ রুপি ছিল বর্তমানে একই পরিমাণ কাঁচা মরিচ ২০ রুপি অর্থাৎ প্রতি কেজি ২০০ রুপিতে কিনতে হচ্ছে। আবার কোথাও একটু ভালো সাইজ, ঝাল বেশি এমন কাঁচা মরিচের দাম ১০০ গ্ৰাম ২৫ রুপি অর্থাৎ ২৫০ রুপি প্রতি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।
টমেটোর দাম কিছুদিন আগেই কেজি প্রতি ১১০ রুপি ছিল। কিন্তু টমেটোর দাম বর্তমানে কেজি প্রতি ১০০ রুপি আবার কোথাও কেজি প্রতি ৮০ রুপি, বাধাকপি প্রতি কেজি ৪০ রুপি, আলু কেজি প্রতি ২৫ রুপি, পেঁয়াজের ঝাঁঝ একটু কম প্রতি কেজি ৩০ রুপি। তবে আদা ও রসুনের ঝাঁঝ একটু বেশি আদা প্রতি কেজি ১৮০ রুপি আবার কোথাও ২০০ রুপি, রসুন প্রতি কেজি ১৫০ রুপি আবার কোথাও ১৮০-১৯০ রুপি। পটল প্রতি কেজি ৮০ রুপি, ঢেরস প্রতি কেজি ৬৫ রুপি, ঝিঙে প্রতি কেজি ৮০ রুপি, কুমড়া প্রতি কেজি ৫০ রুপি, বেগুন প্রতি কেজি ৮০ রুপি আবার কোথাও এর দাম প্রতি কেজি ১০০ রুপি, কাঁচা আম প্রতি কেজি ৬০ রুপি, করলা প্রতি কেজি ৮০ রুপি আবার কোথাও ৯০ রুপি, বরবটি প্রতি কেজি ৮০ রুপি, লাল শাক এক আটি ১৫ রুপিতে বিক্রি হচ্ছে।
সবজির পাশাপাশি পোল্ট্রি মুরগির ডিম প্রতি পিস সাড়ে ৬ রুপি এবং দুটি ডিম কিনতে হচ্ছে ১৩ রুপিতে। মুরগির মাংস প্রতি কেজি ২২০-২৫০ রুপি, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮৬০ রুপি, ভোলা মাছ প্রতি কেজি ২৫০-৩০০ রুপি, রূপচাঁদা প্রতি কেজি ৬০০ রুপি, গলদা চিংড়ি প্রতি কেজি ৬০০ রুপি তবে একটু বড় সাইজের গলদা চিংড়ির দাম ৭০০ রুপি, কাটা পোনা মাছ প্রতি কেজি ৩০০ রুপি, কাতলা প্রতি কেজি ৪০০ রুপি, পাবদা প্রতি কেজি ৫০০-৫৫০ রুপিতে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া দিঘা ও ডায়মন্ড হারবার ইলিশ প্রতি কেজি ১৯০০ রুপি, ছোট সাইজের অর্থাৎ ৫০০ গ্ৰামের থেকে একটু বড় সাইজের ইলিশের দাম ১ হাজার থেকে ১২০০ রুপি।
মাসের শেষের দিকে সাধারণ মানুষের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে কাঁচ সবজির দাম। বিশেষ করে কাঁচা মরিচের দাম শুনে মাথায় হাত পড়েছে সবার। চড়া দরের কারণে গৃহস্থালির বাজেট একেবারে উল্টে যাচ্ছে। প্রতিদিনের হেঁসেল এক অনিবার্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ডিডি/টিটিএন