গাজার ভিকটিম সেজে মসজিদ থেকে টাকা তুলতো সিরীয় গ্যাং

গাজার ভিকটিম সেজে মসজিদ থেকে টাকা তুলতো সিরীয় গ্যাং
গাজা যুদ্ধের ভুক্তভোগী সেজে মসজিদ থেকে টাকা তুলতো একটি সিরীয় প্রতারক চক্র। সেই টাকা ফিলিস্তিনে পাঠাতো না, বরং নিজেদের আরাম-আয়েশেই খরচ করতো তারা। সম্প্রতি এমন একটি চক্রের সন্ধান পেয়েছে ভারতের পুলিশ।
শনিবার (২৩ আগস্ট) গুজরাটের আহমেদাবাদে অভিযান চালিয়ে চক্রের মূলহোতাকে আটক করেছে স্থানীয় ক্রাইম ব্রাঞ্চ।
পুলিশ জানিয়েছে, আটক মূল অভিযুক্তের নাম আলি মেগহাত আল-আজহার। তিনি সিরিয়ার নাগরিক এবং পর্যটক ভিসায় ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।
আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চের বিবৃতিতে বলা হয়, গাজার ভিকটিম সেজে মসজিদে ঘুরে ঘুরে টাকা তোলা সিরীয় গ্যাংয়ের এক সদস্যকে আটক করা হয়েছে।
তদন্তে জানা গেছে, আলি মেগহাত আল-আজহার আরও তিন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে গুজরাটের বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে দাবি করতেন, তারা গাজার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন। কিন্তু আসলে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছিল তাদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য।
পুলিশ জানায়, এ কাজ ভিসার নীতিমালা ভঙ্গের শামিল এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে। মূল অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে এবং তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর (ডিপোর্ট) প্রক্রিয়া চলছে। এ ছাড়া গ্যাংয়ের বাকি তিন সদস্যের খোঁজে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস
