  2. আন্তর্জাতিক

‘এই প্রথম তার বিষয়ে শুনলাম’—বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজী সম্পর্কে মাস্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৮ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
‘এই প্রথম তার বিষয়ে শুনলাম’—বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজী সম্পর্কে মাস্ক
কাইরান কাজী ও ইলন মাস্ক/ ছবি: বিজনেস ইনসাইডার, এএফপি

স্পেসএক্স থেকে সম্প্রতি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিশোর প্রতিভা কাইরান কাজী। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক ইলন মাস্ক বলেছেন, ‘এই প্রথম আমি তার বিষয়ে শুনছি।’ শনিবার এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

কাইরান কাজী ২০২৩ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে স্পেসএক্স-এ যোগ দেন। তিনি তখন বলেছিলেন, এটি এক বিরল প্রতিষ্ঠান, যেখানে বয়সকে ‘পরিণত হওয়ার ক্ষমতা ও দক্ষতার পুরনো ও অযৌক্তিক মাপকাঠি’ হিসেবে দেখা হয়নি।

দুই বছর পর স্পেসএক্স ছেড়ে নিউইয়র্কের সিটাডেল সিকিউরিটিজে ডেভেলপার হিসেবে যোগ দিচ্ছেন কাইরান। সেখানে তিনি কাজ করবেন ‘কোয়ান্টিটেটিভ ফাইন্যান্স’ নিয়ে।

আরও পড়ুন>>

সম্প্রতি বিজনেস ইনসাইডারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কাইরান বলেন, স্পেসএক্সে দুই বছর কাজ করার পর আমি নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত বোধ করেছি। আমি ভিন্ন উচ্চ-দক্ষতার পরিবেশে নিজের দক্ষতা প্রসারিত করতে চাই।

তিনি আরও বলেন, কোয়ান্ট ফাইন্যান্স এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে জটিলতা ও মেধাগত চ্যালেঞ্জ আছে, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণাতেও পাওয়া যায়, তবে এর গতি অনেক দ্রুত। সিটাডেল সিকিউরিটিজে আমি দিনের মধ্যে ফলাফল দেখতে পাবো, মাস বা বছরের মধ্যে নয়।

কে এই কাইরান কাজী

কাইরান কাজীর বয়স বর্তমানে ১৬ বছর। তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী গ্র্যাজুয়েট হন। সেখান খেকে কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন তিনি।

কাইরান এরপর স্পেসএক্স-এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দেন এবং স্টারলিঙ্ক প্রকল্পে স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের নির্ভুলতা বাড়াতে কাজ করেন।

লিংকডইনকে কটাক্ষ

২০২৩ সালে লিংকডইন তাকে বয়সজনিত কারণে প্ল্যাটফর্মে নিষিদ্ধ করলে কাইরান প্ল্যাটফর্মটিকে ‘সেকেলে’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন। তিনি ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে লিংকডইনের বার্তা শেয়ার করেছিলেন, যেখানে লেখা ছিল—তিনি বয়সের শর্ত পূরণ না করায় তার অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

বার্তায় বলা হয়, আপনার উদ্যম, শক্তি ও মনোযোগে আমরা উচ্ছ্বসিত। আমরা অপেক্ষা করছি আপনি বিশ্বে কী করেন তা দেখার জন্য। তবে যেহেতু আপনি এখনো বয়সের শর্ত পূরণ করেননি, তাই আপনার অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধ করা হলো। ১৬ বা তার বেশি বয়সে আপনি প্ল্যাটফর্মে ফিরে আসতে পারবেন।

লিংকডইনের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে কাইরান বলেছিলেন, বয়স, সুযোগ-সুবিধা আর অচেতন (কখনো কখনো সচেতন) পক্ষপাতদুষ্টতার মাধ্যমে সুযোগগুলো আটকে রাখা হয়।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।