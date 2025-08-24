  2. আন্তর্জাতিক

চুল থেকে তৈরি টুথপেস্ট দিয়েই মিলবে দাঁতের সুরক্ষা

প্রকাশিত: ০৩:২৫ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ছবি: কিংস কলেজ লন্ডন

চুল থেকে তৈরি টুথপেস্ট ক্ষতিগ্রস্ত দাঁতকে মেরামত করতে ও সুরক্ষা দিতে পারে–– এমনটাই বলছেন যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজ লন্ডনের বিজ্ঞানীরা। তারা খুঁজে পেয়েছেন যে চুল, ত্বক ও পশম থেকে পাওয়া কেরাটিন দাঁতের এনামেল মেরামত করতে পারে। পাশাপাশি এই টুথপেস্ট দাঁতের ক্ষয়ের প্রাথমিক ধাপগুলো থামাতে পারে। খবর বিবিসির।

গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের মুখের লালায় থাকা খনিজের সঙ্গে ওই কেরাটিন মিশে দাঁতের ওপর একটি প্রাকৃতিক এনামেলের মতো সুরক্ষা আবরণ তৈরি করে। গবেষণা প্রতিবেদনের প্রধান লেখক ও পিএইচডি গবেষক সারা গামেয়া বলেন, বর্তমােনে দাঁতের চিকিৎসায় আমূল পরিবর্তন আনার মতো বিকল্প এই কেরাটিন।

তিনি আরও বলেন, এই প্রযুক্তি জীববিজ্ঞান ও দাঁতের চিকিৎসার মাঝের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। এছাড়া এটি এমন এক পরিবেশবান্ধব উপাদান যা শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মতো কাজ করে।

এটি যে কেবল চুল ও ত্বকের মতো জীববর্জ্য থেকে সংগ্রহ করা হয় তা নয়। দাঁতের চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রচলিত রেজিনের প্রয়োজনীয়তাও এটি দূর করে। রেজিন সাধারণত বিষাক্ত ও কম টেকসই।

অ্যাডভান্সড হেলথকেয়ার ম্যাটেরিয়ালস জার্নালে প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা পশম বা লোম থেকে কেরাটিন সংগ্রহ করেছিলেন। তারা আবিষ্কার করেন যে দাঁতের গায়ে যখন কেরাটিন লাগানো হয়, তখন তা লালায় থাকা প্রাকৃতিক খনিজের সংস্পর্শে এসে একটি সুশৃঙ্খল স্ফটিকের মতো কাঠামো তৈরি করে।

এটি তখন দাঁতের আসল এনামেলের মতোই দেখতে হয় এবং ঠিক তেমনভাবেই দাঁতকে সুরক্ষা দেয়। সময়ের সাথে সাথে ওই স্ফটিকের মতো কাঠামো ক্যালসিয়াম ও ফসফেট আয়নকে আকর্ষণ করে এবং ধীরে ধীরে দাঁতের চারপাশে এনামেলের মতো একটি সুরক্ষা আবরণ তৈরি করে, বলছেন বিজ্ঞানীরা।

অ্যাসিডিক খাবার ও পানীয়, ঠিকমতো দাঁত না মাজা এবং বয়স– এগুলো দাঁতের এনামেল ক্ষয় ও নষ্ট করে। ফলে দাঁতে সেনসিটিভিটি বা স্পর্শকাতর হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়, ব্যথা হয় এবং শেষে দাঁত পড়েও যেতে পারে।

কিংস কলেজ লন্ডনের সিনিয়র লেখক ও প্রোস্থোডন্টিক্স কনসালটেন্ট ড. শেরিফ এলশারকাওয়ি বলেন, হাড় ও চুলের মতো এনামেল নতুন করে হয় না। একবার হারালে, তা চিরতরেই হারিয়ে যায়।

আমরা এখন এমন এক যুগে প্রবেশ করছি যেখানে বায়োটেকনোলজি শুধু রোগের উপসর্গ কমাচ্ছে না বরং শরীরের নিজস্ব উপাদান ব্যবহার করেই শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনছে।

এই প্রযুক্তি আরও উন্নত হলে এবং ঠিকঠাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করলে আমরা হয়তো শিগগরি সাধারণ চুল কাটার মাধ্যমেই দাঁতের জন্য আরও মজবুত এনামেল তৈরি করতে পারবো।

