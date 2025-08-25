বাংলাদেশে কাঁচামরিচ আনার পথে পশ্চিমবঙ্গে উল্টে গেলো ট্রাক
ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার পথে উল্টে গেলো একটি মরিচবোঝাই ট্রাক। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা।
জানা যায়, গত রোববার (২৪ আগস্ট) গভীর রাতে মহারাষ্ট্র থেকে কাঁচা মরিচ বোঝাই করে একটি ট্রাক বনগাঁ পেট্রাপোল স্থলবন্দরে যাচ্ছিল। সেসব মরিচ বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।
১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে চলার সময় চালকের ঘুম ধরে যাওয়ায় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারায় ট্রাকটি। একপর্যায়ে বালেশ্বর থেকে খরগপুরগামী ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বেলদা শ্যামপুর এলাকায় সড়কের পাশে রেলিং ভেঙে উল্টে যায় সেটি। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং খবর দেওয়া হয় বেলদা পুলিশ থানায়।
আরও পড়ুন>>
- বাংলা বললেই ‘বাংলাদেশি’, তামিলনাড়ুতে ফের পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক আটক
- কলকাতায় বাংলাদেশি সন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারধর
- কলকাতা/ সবজির দাম আকাশছোঁয়া, মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে মাছ, মাংস, ডিম
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ট্রাকচালককে উদ্ধার করে বেলদা সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হয়।
চালকের সহযোগী মুনু পাত্র জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনাটি ঘুমের কারণে হয়েছে। রাস্তা দিয়ে আসার সময় চালকের ঘুম আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় ট্রাকটি।
যদিও পুলিশ জানিয়েছে, কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটলো, ট্রাকচালক কোন নেশার কিছু খেয়ে ছিল না, নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিল- সব কিছু তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
ডিডি/কেএএ/