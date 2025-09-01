  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানে হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে নিহত ৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৭ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানে একটি সরকারি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে পাঁচজন নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দেশটির উত্তরাঞ্চলে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর এএফপির।

দিয়ামার জেলার জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ এএফপিকে বলেন, হেলিকপ্টারটি একটি পাহাড়ি পর্যটন এলাকায় ‌নতুন প্রস্তাবিত হেলিপ্যাডে পরীক্ষামূলক অবতরণ করার সময় বিধ্বস্ত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দুজন পাইলট এবং তিনজন টেকনিশিয়ান ছিলেন বলে জানান তিনি।

গিলগিট বালতিস্তান সরকারের হেলিকপ্টারটি স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে অঞ্চলের দিয়ামার জেলায় বিধ্বস্ত হয়েছে।

খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে বন্যা ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় একটি সরকারি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই এই দুর্ঘটনা ঘটলো। ওই দুর্ঘটনায় হেলিকপ্টারের পাইলট এবং পাঁচ ক্রু নিহত হন।

গত কয়েক বছরে পাকিস্তানে বেশ কয়েকটি মারাত্মক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২০২২ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম বেলুচিস্তান প্রদেশে বন্যা ত্রাণ কার্যক্রমের সময় একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে পাঁচ সেনা সদস্য এবং সেনাবাহিনীর এক শীর্ষ কমান্ডার নিহত হন।

