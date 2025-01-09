ভূমিকম্পে ৫ শতাধিক প্রাণহানি
আফটারশকে কেঁপেই চলেছে আফগানিস্তান
আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত ৫০০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও এক হাজারেরও বেশি মানুষ। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ছয় মাত্রার এ ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল জালালাবাদ শহর থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে এবং এর গভীরতা ছিল মাত্র আট কিলোমিটার।
দুর্গম এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা এখনই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তালেবান সরকারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শত শত মানুষ নিহত বা আহত হয়ে থাকতে পারেন।
কুনার প্রদেশের পুলিশ জানিয়েছে, পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসে সড়কপথ বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে উদ্ধারকাজ চালানো যাচ্ছে কেবল আকাশপথে। এরই মধ্যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়ে একাধিক হেলিকপ্টার দুর্গত এলাকায় পৌঁছেছে। নানগারহার প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবীরা হাসপাতালে রক্ত দিতে ভিড় করেছেন।
আফটারশকে আতঙ্ক
ভূমিকম্পের পর থেকে একের পর এক আফটারশকে আতঙ্কিত হয়ে শত শত মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় অবস্থান করছেন।
নানগারহারের ২৮ বছর বয়সী পোলাদ নূরী বলেন, আমি অন্তত ১৩টি আফটারশক টের পেয়েছি। জীবনে কখনো এত ভয়ংকর ভূমিকম্প অনুভব করিনি।
প্রবল কম্পন ও পরবর্তী আফটারশকে কুনার ও নানগারহারের বহু মানুষ খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছেন।
আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর প্রতি জরুরি সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে তালেবান সরকার।
সূত্র: বিবিসি, আল-জাজিরা
কেএএ/