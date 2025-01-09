আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত প্রায় ৫০০, আরও প্রাণহানির শঙ্কা

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত প্রায় ৫০০, আরও প্রাণহানির শঙ্কা
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫০০ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও প্রায় ১ হাজার মানুষ। আফগানিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালিত সম্প্রচারক রেডিও টেলিভিশন আফগানিস্তান (আরটিএ) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ জানিয়েছে, রোববার (৩১ আগস্ট) স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল জালালাবাদ শহর থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে এবং এর গভীরতা ছিল মাত্র ৮ কিলোমিটার।
ভূমিকম্পে কুনার প্রদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেখানে একাধিক সূত্র বলছে, ভূমিকম্পে ‘শত শত মানুষ মারা গেছে’ এবং আরও অনেকে আহত হয়েছে।
হেলিকপ্টারে করে মৃতদেহ উদ্ধারের প্রচেষ্টা পরিচালনাকারী এক তালেবান নেতা বলেন, এখনো প্রদেশের অনেক জেলায় আফটারশক অনুভূত হচ্ছে। কুনার প্রদেশের আরেক কর্মকর্তা বলছেন, ‘মৃত্যুর সংখ্যা ভয়াবহ’।
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো দুর্গম এবং পৌঁছানো কঠিন হওয়ায় কেউ সঠিক পরিসংখ্যান দিতে পারছে না। কিছু এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্কও কাজ করছে না এবং অন্য অংশে ভূমিধস এবং বন্যার কারণে রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
আফগানিস্তান ভূমিকম্প প্রবণ হওয়ার কারণে সেখানে প্রায়ই ভূমিকম্প আঘাত হানে। এটি এমন বেশ কয়েকটি ফল্ট লাইনের ওপরে অবস্থিত যেখানে ভারতীয় এবং ইউরেশিয়ান টেকটোনিক প্লেটগুলো মিলিত হয়েছে। ২০২২ সালে পূর্ব আফগানিস্তানে ৫ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে কমপক্ষে এক হাজার মানুষ নিহত এবং আরও তিন হাজার মানুষ আহত হয়। গত দুই দশকের মধ্যে দেশটিতে এটাই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়। ভূমিকম্পটি মাঝারি মাত্রার ছিল কিন্তু এতে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
