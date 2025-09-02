ভেনেজুয়েলাকে ‘অস্ত্রধারী প্রজাতন্ত্র’ ঘোষণার হুঁশিয়ারি মাদুরোর

ভেনেজুয়েলাকে ‘অস্ত্রধারী প্রজাতন্ত্র’ ঘোষণার হুঁশিয়ারি মাদুরোর
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি তার দেশে সামরিক হামলা চালায় তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশকে ‘অস্ত্রধারী প্রজাতন্ত্র’ ঘোষণা করবেন।
সোমবার (৩১ আগস্ট) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মাদুরো দাবি করেন, তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় সাগরে আটটি যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে, যেগুলোতে রয়েছে ১ হাজার ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র ও একটি সাবমেরিন, যার লক্ষ্য ভেনেজুয়েলা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সীমান্তে সেনা মোতায়েনের পাশাপাশি হাজারো নাগরিককে সশস্ত্র মিলিশিয়ায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মাদুরো।
তার মতে, যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় অঞ্চলে সামরিক জোট গড়ে তোলার মাধ্যমে তার সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছে। ভেনেজুয়েলা শান্তি চায়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করলে ভেনেজুয়েলার সেনারা সশস্ত্র প্রতিরোধে প্রস্তুত।
মাদুরো বলেন, আমরা মহাদেশের গত একশ বছরের সবচেয়ে বড় হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে আছি। ভেনেজুয়েলার ওপর হামলা হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে নামব ও অস্ত্রধারী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করব।
এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, এই নৌ-অভিযান মূলত মাদক কারবার মোকাবিলার জন্য। তবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মনে করেন, এর মাধ্যমে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে ক্যারিবীয় সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ডেস্ট্রয়ার ও একটি ক্রুজার মোতায়েন রয়েছে। এছাড়া একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনও সেখানে অবস্থান করছে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিগগিরই আরও নৌযান যোগ হতে পারে, যেগুলোতে থাকবেন ৪ হাজার মার্কিন সেনা। তবে যুক্তরাষ্ট্র এখনো ভেনেজুয়েলার মাটিতে সেনা নামানোর কোনো পরিকল্পনা ঘোষণা করেনি।
ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক পাচার ও অপরাধী চক্রের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ করে আসছে। গত আগস্টে মাদুরোকে গ্রেফতারে তথ্য দিয়ে সাহায্য করলে ৫ কোটি ডলার পুরস্তর ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। যদিও এর পক্ষে কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেনি ওয়াশিংটন।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, নিজস্ব গোয়েন্দা প্রতিবেদনে মাদুরোর বিরুদ্ধে বড় কোনো অপরাধী চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলেনি।
এদিকে, বিতর্কিত নির্বাচন জিতে ২০২৪ সালে তৃতীয় মেয়াদে ভেনেজুয়েলার ক্ষমতায় রয়েছেন মাদুরো। তবে বিরোধীরা বলছে, প্রকৃত বিজয়ী তারা। যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ মাদুরোর নির্বাচনী জয়কে স্বীকৃতি দেয়নি।
সূত্র: আল জাজিরা
এসএএইচ