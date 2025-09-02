ফ্রান্স থেকে মাদাগাসকারে ফিরলো ঔপনিবেশিক যুগের ৩ মাথার খুলি
ফ্রান্স থেকে মাদাগাসকারে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ঔপনিবেশিক যুগে নিয়ে যাওয়া তিনটি মাথার খুলি, যার একটি বলে ধারণা করা হচ্ছে রাজা তোয়েরার। তিনি ১৮৯৭ সালে ফরাসি বাহিনীর হাতে শিরচ্ছেদ হন।
খুলিগুলো ফেরত আসার পর মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানী অ্যান্টানানারিভোতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এগুলো গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি আন্দ্রি রাজোয়েলিনা।
ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগস্টের শেষ দিকে একটি অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে মাথার খুলিগুলো হস্তান্তর করা হয়। এরপর সোমবার রাতে সেগুলো মাদাগাসকারে পৌঁছায়।
অনুষ্ঠানে সামরিক গার্ড অব অনার ও ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত পুরুষরা খুলিগুলো লাল কাপড়ে মুড়িয়ে বহন করেন। পরে সেগুলো জাতীয় সমাধিস্থলে রাখা হয়।
রাষ্ট্রপতি রাজোয়েলিনা বলেন, ১২৮ বছর আগে রাজা তোয়েরার নেতৃত্বে যারা দেশের জন্য লড়াই করেছিলেন, আজ আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একত্র হয়েছি।
রাজা তোয়েরার মাথার খুলি মেনাবে অঞ্চলের অ্যামবিকিতে নেওয়া হবে, যেখানে তিনি নিহত হয়েছিলেন। পথে বিভিন্ন স্থানে ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।
সাকালাভা জনগোষ্ঠী এই খুলির ফিরে আসাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে। কারণ এটি দিয়ে তারা তাদের ফিতাম্পোহা নামক পুরনো ধর্মীয় শুদ্ধিকরণ ও আশীর্বাদের রীতি পালন করতে পারবে, যেটিতে রাজপরিবারের অস্তিত্বপূর্ণ নিদর্শন থাকা বাধ্যতামূলক।
রাজা তোয়েরার বংশধর পিয়েরো কামামি বলেন, তোয়েরা শুধু সাকালাভাদের রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বাধীনতার শহীদ।
ইতিহাসবিদ জিয়ানো রাসোলোয়ারিসন জানান, তার নেতৃত্বে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, যা ঔপনিবেশিক বিরোধিতার ইতিহাসে বিরল ঘটনা।
আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে ঔপনিবেশিক যুগে নেওয়া ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন ও মানবদেহের অংশ ফেরত চেয়ে চাপ বাড়ছে। ফ্রান্সসহ পশ্চিমা দেশগুলো এখন ক্রমাগত এসব ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম