বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক মন্ত্রী আটক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আইনজীবীদের সঙ্গে সাবেক মন্ত্রী নাদিয়েম মাকারিম/ ফাইল ছবি: আন্তারা

ইন্দোনেশিয়ার সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এবং রাইড-শেয়ারিং প্রতিষ্ঠান গোজেক-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা নাদিয়েম মাকারিমকে দুর্নীতির মামলায় আটক করেছে দেশটির তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে নাম ঘোষণা করে।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, মাকারিমকে তদন্ত চলাকালে ২০ দিনের জন্য আটক রাখা হবে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে তিনি গুগলের ক্রোমবুক ল্যাপটপ কেনার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। এতে রাষ্ট্রের প্রায় ১ দশমিক ৯৮ ট্রিলিয়ন রুপিয়া (১২১ দশমিক ৮৫ মিলিয়ন ডলার) ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করছে কর্তৃপক্ষ।

অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের তদন্ত কর্মকর্তা নুরচাহিও জুংকুং মাদ্যো সাংবাদিকদের জানান, ২০২১ সালে মাকারিম একটি সরকারি আদেশ জারি করেন যাতে শুধু ক্রোমবুক ল্যাপটপ কেনার সুযোগ থাকে। এর আগে তিনি গুগল ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছয়বার বৈঠক করেন।

তবে মাকারিম অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেছেন, আমি কিছুই করিনি। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন, সত্য একদিন প্রকাশ পাবে।

গুগল ইন্দোনেশিয়া এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তারা রিসেলার ও অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে এবং সরকারি সংস্থাগুলো সরাসরি গুগলের সঙ্গে নয়, তাদের অংশীদারদের সঙ্গে চুক্তি করে থাকে।

এর আগে চলতি বছরের জুলাই মাসে তদন্তকারীরা ইন্দোনেশিয়ার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গোটু গোজেক তোকোপিডিয়ার কার্যালয়ে তল্লাশি চালায়। তবে তখন বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

সাবেক এই মন্ত্রীকে আটকের ঘটনা এমন সময়ে ঘটলো, যখন সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে গোটা ইন্দোনেশিয়া। এতে বিক্ষোভকারীদের মৃত্যু, বহু ভবনে আগুন, রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে লুটপাটের মতো সহিংস ঘটনা দেখা গেছে।

উল্লেখ্য, গোজেক প্রতিষ্ঠার পর মাকারিম ২০১৯ সালে মন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান ছাড়েন। ২০২১ সালে গোজেক ও ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান তোকোপিডিয়া একীভূত হয়ে গোটু গোজেক তোকোপিডিয়া গঠন করে, যা বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি কোম্পানি।

সূত্র: রয়টার্স
