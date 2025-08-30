ইন্দোনেশিয়ায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে বিক্ষোভকারীদের আগুন, নিহত ৩

ইন্দোনেশিয়ায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে বিক্ষোভকারীদের আগুন, নিহত ৩
পার্লামেন্ট সদস্যদের বাড়িভাড়া ও ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও পুলিশের গাড়িচাপায় এক বাইক রাইডারের মৃত্যু কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া। শুক্র ও শনিবার (৩০ আগস্ট) দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।
সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা ঘটেছে সুলাওয়েশি প্রদেশের রাজধানী মাকাস্সারে। মাকাস্সারের প্রাদেশিক পরিষদে বিক্ষোভকারীরা ঢুকে ভবনে আগুন ধরিয়ে দেন। এতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ও পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
এর আগে দেশটিতে সংসদ সদস্যদের বাড়িভাড়া ও ভাতা মাসে প্রায় ৩ হাজার ডলার বা আড়াই লাখ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। সাধারণ মানুষ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছেন। এর মধ্যেই পুলিশের গাড়িচাপায় এক বাইক রাইডারের মৃত্যু পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করেছে।
বিক্ষোভকারীরা রাজধানী জাকার্তায় বাস ও ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন। কয়েকটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে এবং টোল প্লাজা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন থানা ও সরকারি ভবনেও আগুনের ঘটনা ঘটেছে।
নিহত রাইডারের বাড়িতে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রোবোও সুবিয়ান্তো গিয়ে সমবেদনা জানিয়েছেন ও দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট সাধারণ মানুষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ও সরকারের প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য অনুরোধ করেছেন।
প্রোবোও বলেন, একটি পক্ষ সবসময় উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে।
পুলিশের গাড়িচাপায় বাইক রাইডারের হত্যার ঘটনায় সাত পুলিশ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ বাগির বলেন, আমরা চাই পুলিশ প্রধানকে অপসারিত করা হোক ও হত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচার হোক। পুলিশ জনগনের বন্ধু, ক্ষমতাসীনদের নয়।
সূত্র: বিবিসি, আল জাজিরা
এসএএইচ