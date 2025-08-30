  2. আন্তর্জাতিক

ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় প্রেসিডেন্টের চীন সফর বাতিল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৩৩ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভ/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়া ও বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক সংসদ ভবনে আগুন দেওয়ার ঘটনার পর দেশটির প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো তার পূর্ব-নির্ধারিত চীন সফর বাতিল করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর চীনে একটি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, যেখানে প্রাবোও-এর যোগ দেওয়ার কথা ছিল।

প্রেসিডেন্ট প্রাবোওয়ের প্রায় এক বছর বয়সী সরকারের জন্য এটি প্রথম বড় পরীক্ষা। এই বিক্ষোভের সূচনা হয় জাকার্তায়, যখন আইনপ্রণেতাদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদ শুরু হয়। পরে একটি পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।

শনিবার এক ভিডিও বিবৃতিতে প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র প্রাসেত্যো হাদি বলেন, প্রেসিডেন্ট সরাসরি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে এবং সেরা সমাধান খুঁজে বের করতে চান।

তিনি আরও বলেন, এ কারণে প্রেসিডেন্ট চীনা সরকারের কাছে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

প্রাসেত্যো জানান, সফর বাতিলের আরেকটি কারণ হলো সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন।

বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে, চীনের বাইটড্যান্সের মালিকানাধীন শর্ট-ভিডিও অ্যাপ টিকটক শনিবার জানিয়েছে যে, তারা ইন্দোনেশিয়ায় তাদের লাইভ ফিচারটি কয়েক দিনের জন্য স্থগিত করেছে।

এই সপ্তাহে জাকার্তা টিকটকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠায় এবং অনলাইনে ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ার কারণে কনটেন্ট মডারেশন বাড়ানোর নির্দেশ দেয়। সরকারের দাবি, এই ধরনের ভুল তথ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ উসকে দিয়েছে।

শনিবার সকালে, স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় যে, তিনটি প্রদেশের আঞ্চলিক সংসদ ভবনগুলোতে বিক্ষোভকারীরা আগুন দিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণ সুলাওয়েসি প্রদেশের রাজধানী মাকাসারে একটি সংসদ ভবনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছে।

সূত্র: রয়টার্স

