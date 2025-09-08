বিশ্ববাজারে রেকর্ড উচ্চতায় সোনার দাম

বিশ্ববাজারে রেকর্ড উচ্চতায় সোনার দাম
যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বল শ্রমবাজারের তথ্যের পর ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমাতে পারে এমন প্রত্যাশা জোরালো হয়েছে। এর ফলে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববাজারে প্রথমবারের মতো প্রতি আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৬০০ ডলার ছাড়িয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।
সোমবার সকালে স্পট গোল্ডের দাম ১.৩ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৩ হাজার ৬৩১.৬৬ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এর আগে এটি সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৬৩৬.৬৯ ডলারে পৌঁছেছিল।
ডিসেম্বর ডেলিভারির জন্য মার্কিন সোনার ফিউচার ০.৫ শতাংশ বেড়ে ৩ হাজার ৬৭০.৮০ ডলারে লেনদেন হয়েছে।
জ্যানার মেটালসের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র মেটাল স্ট্র্যাটেজিস্ট পিটার গ্রান্ট বলেছেন, স্বল্প মেয়াদে সোনা তার গতি ৩ হাজার ৭০০ থেকে ৩ হাজার ৭৩০ ডলারের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং যেকোনো ছোট পতনকে কেনার সুযোগ হিসেবে দেখা হবে।
আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি তীব্রভাবে কমেছে। সিএমই ফেডওয়াচ টুল অনুযায়ী, ব্যবসায়ীরা এখন ফেডারেল রিজার্ভের সেপ্টেম্বরের বৈঠকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমানোর ৯০ শতাংশ সম্ভাবনা দেখছেন, যেখানে ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানোর সম্ভাবনা প্রায় ১০ শতাংশ।
ডলারের দুর্বলতা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর শক্তিশালী মজুত, সহজ আর্থিক নীতি এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির কারণে ২০২৪ সালে ২৭ শতাংশ বৃদ্ধির পর এই বছর সোনার দাম এখন পর্যন্ত ৩৮ শতাংশ বেড়েছে।
রোববার প্রকাশিত সরকারি তথ্যে দেখা গেছে, চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগস্ট মাসে টানা ১০ মাস ধরে সোনা কিনেছে।
বিনিয়োগকারীরা এখন ফেডারেল রিজার্ভের নীতির বিষয়ে আরও ইঙ্গিত পেতে বুধবার মার্কিন উৎপাদক মূল্য এবং বৃহস্পতিবার ভোক্তা মূল্যের তথ্যের জন্য অপেক্ষা করছেন।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম